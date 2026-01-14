Зеленский определил приоритеты работы обновленного Министерства обороны

14 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
Главные тезисы
- Один из приоритетов работы Министерства обороны Украины - защита неба, выделенная президентом Владимиром Зеленским.
- Под новым руководством планируется усиление технологической составляющей с целью остановки оккупантов и улучшения финансового обеспечения военных на фронте.
- Внедрение системных решений по проблемам, связанным с техническо-тактическими характеристиками, также является одним из ключевых направлений работы Министерства обороны под новым руководством.
Зеленский и Федоров обсуждали приоритеты работы Министерства обороны Украины
Зеленский поблагодарил парламентариев за поддержку кандидатуры Михаила Федорова и определил первые приоритеты Министерства обороны.
Второе — в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских окупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта.
В частности, оперативно пройдет аудит финансирования для сферы обороны. Михаил представит пути закрытия дефицитов. Готовятся и решения по увеличению финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно работаем со снабжением дронов — Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта.
Третье — Министерство обороны Украины предложит системные решения накопившихся с ТЦК проблем.
