Зеленский определил приоритеты работы обновленного Министерства обороны
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский определил приоритеты работы обновленного Министерства обороны

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

14 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Главные тезисы

  • Один из приоритетов работы Министерства обороны Украины - защита неба, выделенная президентом Владимиром Зеленским.
  • Под новым руководством планируется усиление технологической составляющей с целью остановки оккупантов и улучшения финансового обеспечения военных на фронте.
  • Внедрение системных решений по проблемам, связанным с техническо-тактическими характеристиками, также является одним из ключевых направлений работы Министерства обороны под новым руководством.

Зеленский и Федоров обсуждали приоритеты работы Министерства обороны Украины

Зеленский поблагодарил парламентариев за поддержку кандидатуры Михаила Федорова и определил первые приоритеты Министерства обороны.

Главное — защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно скорее.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Второе — в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских окупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта.

В частности, оперативно пройдет аудит финансирования для сферы обороны. Михаил представит пути закрытия дефицитов. Готовятся и решения по увеличению финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно работаем со снабжением дронов — Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта.

Третье — Министерство обороны Украины предложит системные решения накопившихся с ТЦК проблем.

Уже было принято решение, обеспечивающее более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами. Но требуются более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве. Также в ближайшее время Министр обороны Украины представит новую команду министерства.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл новые детали переговоров с командой Трампа
О чем Зеленский пытается договориться с США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский озвучил Путину четкое предупреждение на фоне новой атаки РФ
Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую массированную атаку РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах с США
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?