Зеленський визначив пріоритети роботи оновленого Міністерства оборони
Зеленський визначив пріоритети роботи оновленого Міністерства оборони

14 січня Президент України Володимир Зеленський провів нараду з новим міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський визначив пріоритети роботи Міністерства оборони, зокрема звернув увагу на захист неба як пріоритет.
  • Під новим керівництвом Міноборони планується посилення технологічної складової для зупинки окупантів та покращення фінансового забезпечення військових на фронті.
  • Окрім цього, очікується впровадження системних рішень щодо проблем, пов'язаних з ТЦК, у тому числі нова команда буде представлена незабаром.

Зеленський і Федоров обговорювали пріоритети роботи Міністерства оборони України

Зеленський подякував парламентарям за підтримку кандидатури Михайла Федорова і визначив перші пріоритети Міністерства оборони.

Головне — захист неба. Є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше.

Друге — в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту.

Зокрема, оперативно відбудеться аудит фінансування для сфери оборони. Михайло представить шляхи закриття дефіцитів. Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів — Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту.

Третє — Міністерство оборони України запропонує системні розв'язання проблем, які накопичилися з ТЦК.

Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Також найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства.

