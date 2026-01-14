Зеленський визначив пріоритети роботи оновленого Міністерства оборони

14 січня Президент України Володимир Зеленський провів нараду з новим міністром оборони України Михайлом Федоровим.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський визначив пріоритети роботи Міністерства оборони, зокрема звернув увагу на захист неба як пріоритет.
- Під новим керівництвом Міноборони планується посилення технологічної складової для зупинки окупантів та покращення фінансового забезпечення військових на фронті.
- Окрім цього, очікується впровадження системних рішень щодо проблем, пов'язаних з ТЦК, у тому числі нова команда буде представлена незабаром.
Зеленський подякував парламентарям за підтримку кандидатури Михайла Федорова і визначив перші пріоритети Міністерства оборони.
Друге — в координації з військовими має бути значно посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою, а також вирішені проблемні питання забезпечення фронту.
Зокрема, оперативно відбудеться аудит фінансування для сфери оборони. Михайло представить шляхи закриття дефіцитів. Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів — Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту.
Третє — Міністерство оборони України запропонує системні розв'язання проблем, які накопичилися з ТЦК.
