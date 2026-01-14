Зеленський визначив пріоритети роботи оновленого Міністерства оборони

Вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Також найближчим часом міністр оборони України представить нову команду міністерства.