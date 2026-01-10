Зеленський розкрив нові деталі переговорів з командою Трампа

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він наразі обговорює потенційну угоду про вільну торгівлю зі США. Що важливо розуміти, це відбувається у межах більш масштабного пакета заходів, спрямованих на відновлення України після завершення війни.

Про що Зеленський намагається домовитися зі США

Глава держави розповів журналістам, що потенційна угода зі Штатами передбачатиме нульові мита на торгівлю з США і застосовуватиметься до деяких промислових регіонів України.

На переконання Володимира Зеленського, що це дасть Україні "дуже серйозні козирі", особливо, якщо порівнювати її з сусідніми державами.

Насамперед йдеться про привабливість для інвестицій та іноземного бізнесу.

Президент України також додав, що він має намір обговорити деталі цієї угоди безпосередньо з американським колегою Дональдом Трампом.

Зеленський звернув увагу на те, що цей договір фактично слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки для нашої країни.

З такою заявою президент вийшов після того, як отримав звіт від секретаря РНБО Рустема Умєрова, який у п'ятницю мав телефонну розмову зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Поширити

За словами українського лідера, представники США останнім часом підтримували контакти з Росією в "якомусь форматі", однак у нього немає інформації про те, чи планують Віткофф та Кушнер летіти до Росії для особистих зустрічей.