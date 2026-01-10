Зеленський розкрив нові деталі переговорів з командою Трампа

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він наразі обговорює потенційну угоду про вільну торгівлю зі США. Що важливо розуміти, це відбувається у межах більш масштабного пакета заходів, спрямованих на відновлення України після завершення війни.
Головні тези:
- Зеленський планує зустрітися з Трампом або в США, або в швейцарському Давосі.
- Київ та Вашингтон налаштовані підписати угоду на 800 млрд дол для післявоєнного відновлення України.
Про що Зеленський намагається домовитися зі США
Глава держави розповів журналістам, що потенційна угода зі Штатами передбачатиме нульові мита на торгівлю з США і застосовуватиметься до деяких промислових регіонів України.
На переконання Володимира Зеленського, що це дасть Україні "дуже серйозні козирі", особливо, якщо порівнювати її з сусідніми державами.
Насамперед йдеться про привабливість для інвестицій та іноземного бізнесу.
Президент України також додав, що він має намір обговорити деталі цієї угоди безпосередньо з американським колегою Дональдом Трампом.
Зеленський звернув увагу на те, що цей договір фактично слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки для нашої країни.
За словами українського лідера, представники США останнім часом підтримували контакти з Росією в "якомусь форматі", однак у нього немає інформації про те, чи планують Віткофф та Кушнер летіти до Росії для особистих зустрічей.
