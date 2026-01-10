Зеленский раскрыл новые детали переговоров с командой Трампа

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с США. Что важно понимать, это происходит в рамках более масштабного пакета мероприятий, направленных на восстановление Украины после войны.
Главные тезисы
- Зеленский планирует встретиться с Трампом либо в США, либо в швейцарском Давосе.
- Киев и Вашингтон настроены подписать соглашение на 800 млрд долл для послевоенного восстановления Украины.
О чем Зеленский пытается договориться с США
Глава государства рассказал журналистам, что потенциальное соглашение со Штатами будет предусматривать нулевые пошлины на торговлю с США и будет применяться к некоторым промышленным регионам Украины.
По убеждению Владимира Зеленского, это даст Украине "очень серьезные козыри", особенно, если сравнивать ее с соседними государствами.
Прежде всего, речь идет о привлекательности для инвестиций и иностранного бизнеса.
Президент Украины также добавил, что намерен обсудить детали этого соглашения непосредственно с американским коллегой Дональдом Трампом.
Зеленский обратил внимание на то, что этот договор фактически будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности для нашей страны.
По словам украинского лидера, представители США в последнее время поддерживали контакты с Россией в "каком-то формате", однако у него нет информации о том, планируют ли Виткофф и Кушнер лететь в Россию для личных встреч.
