Зеленский раскрыл новые детали переговоров с командой Трампа

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с США. Что важно понимать, это происходит в рамках более масштабного пакета мероприятий, направленных на восстановление Украины после войны.

О чем Зеленский пытается договориться с США

Глава государства рассказал журналистам, что потенциальное соглашение со Штатами будет предусматривать нулевые пошлины на торговлю с США и будет применяться к некоторым промышленным регионам Украины.

По убеждению Владимира Зеленского, это даст Украине "очень серьезные козыри", особенно, если сравнивать ее с соседними государствами.

Прежде всего, речь идет о привлекательности для инвестиций и иностранного бизнеса.

Президент Украины также добавил, что намерен обсудить детали этого соглашения непосредственно с американским коллегой Дональдом Трампом.

Зеленский обратил внимание на то, что этот договор фактически будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности для нашей страны.

С таким заявлением президент вышел после того, как получил отчет от секретаря СНБО Рустема Умерова, который в пятницу разговаривал со специальными посланниками Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Поделиться

По словам украинского лидера, представители США в последнее время поддерживали контакты с Россией в "каком-то формате", однако у него нет информации о том, планируют ли Виткофф и Кушнер лететь в Россию для личных встреч.