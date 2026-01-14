В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації — Зеленський

Посадовці обговорили наслідки російських ударів і погіршення погодних умов.

Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення. Дякую всім, хто залучений і працює на сто відсотків ефективно.

Зеленський оголосив про першочергові кроки, які треба вжити з цього приводу:

Буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також розв'язання практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики України.

Урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабінет Міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Працюємо також, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну.