В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації — Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці України. Окрема увага була приділена ситуації в Києві.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України через наслідки російських ударів та погіршення погодних умов.
  • Буде утворений штаб для координації ситуації в Києві, який працюватиме постійно, а також активізовано роботу з партнерами для отримання додаткової підтримки.

Посадовці обговорили наслідки російських ударів і погіршення погодних умов.

Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення. Дякую всім, хто залучений і працює на сто відсотків ефективно.

Зеленський оголосив про першочергові кроки, які треба вжити з цього приводу:

  1. Буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також розв'язання практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики України.

  2. Урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабінет Міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Працюємо також, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну.

  3. Доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу — можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі. В Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних. Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

Важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни. Слава Україні!

Категорія
Економіка
Дата публікації
Категорія
Економіка
Дата публікації
Категорія
Україна
Дата публікації
Як вам таке?

