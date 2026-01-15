"Особливо складна ситуація в Києві". Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор

Президент України Володимир Зеленський провів засідання щодо надзвичайної ситуації в енергетиці за участі Премʼєр-міністерки, членів уряду, представників обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.
Головні тези:
- Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор в Києві з метою вирішення надзвичайної ситуації в енергетиці.
- У Києві складна ситуація, яку потрібно виправляти на рівні уряду через втрату часу місцевою владою.
- Було сформовано постійний штаб для столиці, який координуватиме роботу на урядовому рівні.
Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор: які рішення
Зеленський зазначив, що багато робочих деталей обговорили та надзвичайно багато проблем треба вирішувати максимально оперативно.
Сьогодні будуть рішення щодо комендантської години — потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості.
Уряд України повинен негайно, сьогодні протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою. Зеленський очікує також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання.
Вдячний обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах. Взяли в роботу запити від Дніпровщини — Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону. Доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині. Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині — стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені.
Окремо Президент проведе нараду з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо захисту енергетичних обʼєктів і додаткових запитів до партнерів на підтримку ППО.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-