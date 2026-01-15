"Особливо складна ситуація в Києві". Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор
"Особливо складна ситуація в Києві". Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Президент України Володимир Зеленський провів засідання щодо надзвичайної ситуації в енергетиці за участі Премʼєр-міністерки, членів уряду, представників обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини. 

Головні тези:

  • Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор в Києві з метою вирішення надзвичайної ситуації в енергетиці.
  • У Києві складна ситуація, яку потрібно виправляти на рівні уряду через втрату часу місцевою владою.
  • Було сформовано постійний штаб для столиці, який координуватиме роботу на урядовому рівні.

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор: які рішення

Зеленський зазначив, що багато робочих деталей обговорили та надзвичайно багато проблем треба вирішувати максимально оперативно.

Особливо складна ситуація в Києві — час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Очікую від місцевої влади повної співпраці та взаємодії.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Сьогодні будуть рішення щодо комендантської години — потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості.

Міністерство внутрішніх справ України забезпечить перевірку та збільшення мережі пунктів підтримки та обігріву в містах. Щодо Києва — окрема робота. Станом на зараз київські пункти підтримки потребують посилення.

Уряд України повинен негайно, сьогодні протягом дня забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою. Зеленський очікує також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання.

Вдячний обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах. Взяли в роботу запити від Дніпровщини — Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону. Доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині. Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині — стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені.

Окремо Президент проведе нараду з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо захисту енергетичних обʼєктів і додаткових запитів до партнерів на підтримку ППО.

Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто працює, щоб ліквідувати наслідки російських ударів.

