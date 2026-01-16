"Росія затягує проведення обмінів військовополоненими". Зеленський закликав світ тиснути на країну-агресорку

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світу з закликом продовжити тиск на Росію, яка гальмує як мирні перемовини, так і обміни військовополоненими.
Головні тези:
- Росія затягує проведення обмінів військовополоненими, гальмуючи процеси мирних перемовин та обміну полоненими.
- Зеленський закликає міжнародну спільноту тиснути на Росію, щоб припинити відтермінування закінчення війни.
- Президент України підкреслює, що питання не полягає в бажанні, а в необхідності тиску на Росію для завершення конфлікту.
Росія гальмує обміни військовополоненими — Зеленський
Президент зазначив, що відтермінування закінчення війни йде з боку Росії.
Зеленський питає, чи є у США відповідь на це питання.
Ні. Тому що є деякі питання, які є некомфортні, а вони абсолютно справедливі.
Лідер України нагадав, що Росія затягує всі процеси, починаючи з гуманітарного треку.
На думку Зеленського, питання не в бажанні, а питання в тиску.
Потрібен достатній тиск на Росію. І все закінчиться. Я вважаю, що ми дуже близькі до цього.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-