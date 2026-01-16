"Росія затягує проведення обмінів військовополоненими". Зеленський закликав світ тиснути на країну-агресорку
"Росія затягує проведення обмінів військовополоненими". Зеленський закликав світ тиснути на країну-агресорку

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світу з закликом продовжити тиск на Росію, яка гальмує як мирні перемовини, так і обміни військовополоненими.

Головні тези:

  • Росія затягує проведення обмінів військовополоненими, гальмуючи процеси мирних перемовин та обміну полоненими.
  • Зеленський закликає міжнародну спільноту тиснути на Росію, щоб припинити відтермінування закінчення війни.
  • Президент України підкреслює, що питання не полягає в бажанні, а в необхідності тиску на Росію для завершення конфлікту.

Росія гальмує обміни військовополоненими — Зеленський

Президент зазначив, що відтермінування закінчення війни йде з боку Росії.

Простий приклад. Наприкінці минулого року були домовленості щодо обміну наших людей — військовополонених. Тисячу людей обміняти. В чому проблема? В чому затримка з української сторони? Хто тримає українців у полоні? Ми? Росія. Чому вони не міняють?

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський питає, чи є у США відповідь на це питання.

Ні. Тому що є деякі питання, які є некомфортні, а вони абсолютно справедливі.

Лідер України нагадав, що Росія затягує всі процеси, починаючи з гуманітарного треку.

Давайте поміняємо тисячу людей. Відтермінували. Давайте обміняємо хоча б 500. Відтермінували. Давайте обміняємо всіх на всіх. Це частина 20 пунктів. Відтерміновується. Так хто відтерміновує? Хто не хоче закінчувати війну?

На думку Зеленського, питання не в бажанні, а питання в тиску.

Потрібен достатній тиск на Росію. І все закінчиться. Я вважаю, що ми дуже близькі до цього.

Зеленський

