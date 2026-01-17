Зеленський ухвалив нові санкції проти пропагандистів РФ — хто у списках

Україна продовжує вводити санкції проти тих, хто продовжує підтримувати війну. У суботу, 17 січня, президент анонсував нові санкції.

Україна ввела нові санкції проти російських пропагандистів

Про це повідомляє у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський.

Обмеження вводяться проти тих, хто виправдовує агресію та використовується Росією у пропаганді.

У санкційному списку опинилися:

Павло Рожков — радянський та російський спортивний службовець, майстер спорту з греко-римської боротьби, член колегії міністерства спорту Росії та президент паралімпійського комітету Росії, голова профспілки працівників фізичної культури, спорту і туризму, заступник голови вищої опікунської ради всеросійської федерації спорту осіб з ураженням опорно-рухового апарату, заслужений тренер.

Дмитро Сміт — один із перших російських кіберспортсменів, співзасновник і президент федерації комп'ютерного спорту Росії, організатор та головний суддя кіберспортивного турніру World Cyber Games.

Яків Букін — боксер.

Також під обмеженнями опинилися:

загальноросійська громадська організація "Паралімпійський комітет Росії",

загальноросійська громадська організація "Федерація комп'ютерного спорту Росії".

Водночас Зеленський погодив і наступні санкційні кроки. Незабаром будуть відповідні рішення.

Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, пропозиції України уже зараз суттєво враховані у персональних санкціях партнерів та списках проти юридичних осіб.

Володимир Зеленський у зверненні анонсував нові кадрові зміни у сфері ППО після російських обстрілів. Їхні наслідки він обговорив із міністром оборони Федоровим. Поширити

Він подякував усім партнерам, які зараз готові допомагати Україні з обладнанням. Є домовленості щодо ввезення генераторів та іншого обладнання.