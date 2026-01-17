Зеленський ухвалив нові санкції проти пропагандистів РФ — хто у списках

Україна продовжує вводити санкції проти тих, хто продовжує підтримувати війну. У суботу, 17 січня, президент анонсував нові санкції.
Головні тези:
- Україна впроваджує нові санкції проти осіб, що підтримують російську пропаганду та виправдовують агресію.
- Серед осіб, на яких поширені обмеження, — відомі спортсмени та організації, що пропагують комп'ютерний спорт та фізичну культуру в Росії.
- Володимир Зеленський підтвердив готовність до подальшого вводження санкцій та співпрацю з міжнародними партнерами в цьому питанні.
Україна ввела нові санкції проти російських пропагандистів
Про це повідомляє у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський.
Обмеження вводяться проти тих, хто виправдовує агресію та використовується Росією у пропаганді.
У санкційному списку опинилися:
Павло Рожков — радянський та російський спортивний службовець, майстер спорту з греко-римської боротьби, член колегії міністерства спорту Росії та президент паралімпійського комітету Росії, голова профспілки працівників фізичної культури, спорту і туризму, заступник голови вищої опікунської ради всеросійської федерації спорту осіб з ураженням опорно-рухового апарату, заслужений тренер.
Дмитро Сміт — один із перших російських кіберспортсменів, співзасновник і президент федерації комп'ютерного спорту Росії, організатор та головний суддя кіберспортивного турніру World Cyber Games.
Яків Букін — боксер.
Також під обмеженнями опинилися:
загальноросійська громадська організація "Паралімпійський комітет Росії",
загальноросійська громадська організація "Федерація комп'ютерного спорту Росії".
Водночас Зеленський погодив і наступні санкційні кроки. Незабаром будуть відповідні рішення.
За його словами, пропозиції України уже зараз суттєво враховані у персональних санкціях партнерів та списках проти юридичних осіб.
Він подякував усім партнерам, які зараз готові допомагати Україні з обладнанням. Є домовленості щодо ввезення генераторів та іншого обладнання.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-