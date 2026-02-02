Зеленський завдав санкційного удару по тіньовому флоту РФ
Зеленський завдав санкційного удару по тіньовому флоту РФ

2 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ стосовно введення санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.

Головні тези:

  • Відбувається процес синхронізації санкцій із Європейським Союзом.
  • Продовжується активна робота над 20-м санкційним пакетом ЄС.

Україна посилює санкційний тиск на Росію

Володимир Зеленський наголосив, що він та його команда продовжують синхронізацію українських санкцій із Європейським Союзом.

Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту. Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, усі ці зусилля є частиною протидії дестабілізації ситуації в Україні.

Зеленський звернув увагу на те, що минулого тижня офіційний Брюссель синхронізував українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції.

Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийнятий наприкінці лютого. Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані. Дякуємо всім, хто допомагає! — наголосив український лідер.

