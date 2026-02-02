Зеленський завдав санкційного удару по тіньовому флоту РФ

2 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ стосовно введення санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.
Головні тези:
- Відбувається процес синхронізації санкцій із Європейським Союзом.
- Продовжується активна робота над 20-м санкційним пакетом ЄС.
Україна посилює санкційний тиск на Росію
Володимир Зеленський наголосив, що він та його команда продовжують синхронізацію українських санкцій із Європейським Союзом.
За словами глави держави, усі ці зусилля є частиною протидії дестабілізації ситуації в Україні.
Зеленський звернув увагу на те, що минулого тижня офіційний Брюссель синхронізував українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції.
