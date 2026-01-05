Росія обходить санкції США щодо експорту СПГ в Арктиці

Росія використовує єдиний криголам, аби мати змогу взимку продовжувати експорт скрапленого природного газу з підсанкційного проєкту в Арктиці.
Головні тези:
- Росія використовує єдиний криголам для продовження експорту скрапленого природного газу з підсанкційної станції в Арктиці.
- Криголамний танкер Christophe De Margerie є єдиним діючим судном у російському флоті СПГ, спроможним плавати в замерзлих районах протягом усього року.
Росія продовжує експорт СПГ з підсанкційної станції у Арктиці
За даними Bloomberg, криголамний танкер Christophe De Margerie пришвартувався в понеділок до підсанкційного заводу Arctic LNG 2 і готується експортувати свою третю з 20 грудня партію.
Цей танкер є єдиним діючим судном у російському тіньовому флоті СПГ, який здатний плавати в замерзлих районах протягом усього року, зазначає видання. Взимку лід навколо заводу Arctic LNG 2 стає занадто товстим для проходження звичайних суден, і минулого місяця один із танкерів був змушений призупинити спробу завантаження СПГ, бо не міг підійти до терміналу через лід.
Натомість танкер Christophe De Margerie, побудований за моделлю Arc7, уже доставив останні дві партії вантажу на плавуче сховище Saam у Мурманській області на заході Росії. Паливо з цього сховища може бути завантажене звичайними суднами і доставлене до Китаю, єдиного покупця російського підсанкційного СПГ. Ця торгівля, ймовірно, триватиме до відкриття коротшого східного морського шляху, коли розтане лід влітку.
За даними медіаресурсу, єдине криголамне судно дозволяє Arctic LNG 2 працювати приблизно на 25% від своєї поточної потужності. Минулого місяця Росія завершила будівництво першого вітчизняного танкера для перевезення СПГ льодового класу «Олексій Косигін», який прямує до Арктики з Далекого Сходу країни. Це судно також може сприяти збільшенню експорту з того самого заводу.
Arctic LNG 2, Saam і Christophe De Margerie потрапили під санкції адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.
