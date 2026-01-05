Росія обходить санкції США щодо експорту СПГ в Арктиці

Росія продовжує експорт СПГ з підсанкційної станції у Арктиці

За даними Bloomberg, криголамний танкер Christophe De Margerie пришвартувався в понеділок до підсанкційного заводу Arctic LNG 2 і готується експортувати свою третю з 20 грудня партію.

Цей танкер є єдиним діючим судном у російському тіньовому флоті СПГ, який здатний плавати в замерзлих районах протягом усього року, зазначає видання. Взимку лід навколо заводу Arctic LNG 2 стає занадто товстим для проходження звичайних суден, і минулого місяця один із танкерів був змушений призупинити спробу завантаження СПГ, бо не міг підійти до терміналу через лід.

Натомість танкер Christophe De Margerie, побудований за моделлю Arc7, уже доставив останні дві партії вантажу на плавуче сховище Saam у Мурманській області на заході Росії. Паливо з цього сховища може бути завантажене звичайними суднами і доставлене до Китаю, єдиного покупця російського підсанкційного СПГ. Ця торгівля, ймовірно, триватиме до відкриття коротшого східного морського шляху, коли розтане лід влітку.

Продовження експорту є стимулом для Росії, яка намагається збільшити продажі СПГ в умовах посилення західних санкцій і втрати європейського ринку як свого головного покупця. Минулої зими Arctic LNG 2 був змушений значно скоротити виробництво через відсутність суден для перевезення і переповнені сховища. Поширити

За даними медіаресурсу, єдине криголамне судно дозволяє Arctic LNG 2 працювати приблизно на 25% від своєї поточної потужності. Минулого місяця Росія завершила будівництво першого вітчизняного танкера для перевезення СПГ льодового класу «Олексій Косигін», який прямує до Арктики з Далекого Сходу країни. Це судно також може сприяти збільшенню експорту з того самого заводу.