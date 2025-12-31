США скасували санкції проти колишньої топменеджерки "Сбербанку"

Міністерство фінансів США оновило санкційний список. Журналісти одразу звернули увагу на те, що з нього виключили колишню високопоставлену керівницю найбільшого російського банку — "Сбербанку".

Що відомо про нове рішення Мінфіну США

Що важливо розуміти, зі списку підсанкційних осіб прибрали Олександру Буріко.

Вона раніше працювала на посаді старшої віцепрезидентки та заступниці голови правління "Сбербанку".

Журналісти звертають увагу на те, що Буріко потрапила під санкції у травні 2022 року.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мінфін США розширив так званий "чорний список". Саме тоді до нього потрапили 8 топменеджерів російського "Сбербанку".

За словами американської влади, ці заходи мали на меті обмежити можливості банку фінансово підтримувати війну Росії проти України.

Окрім того, наголошується, що сам "Сбербанк" продовжує знаходитися під санкціями США, запровадженими у квітні 2022 року.

Вони передбачають заморожування активів у США та заборону на будь-які ділові операції з американськими компаніями та громадянами.