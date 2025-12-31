США скасували санкції проти колишньої топменеджерки "Сбербанку"
Категорія
Економіка
Дата публікації

США скасували санкції проти колишньої топменеджерки "Сбербанку"

Мінфін США
Буріто

Міністерство фінансів США оновило санкційний список. Журналісти одразу звернули увагу на те, що з нього виключили колишню високопоставлену керівницю найбільшого російського банку — "Сбербанку". 

Головні тези:

  •  Сам "Сбербанк" і надалі перебуває під санкціями США.
  • Ці обмеження передбачають заморожування активів у США та заборону на будь-які ділові операції з американськими компаніями та громадянами.

Що відомо про нове рішення Мінфіну США

Що важливо розуміти, зі списку підсанкційних осіб прибрали Олександру Буріко.

Вона раніше працювала на посаді старшої віцепрезидентки та заступниці голови правління "Сбербанку".

Журналісти звертають увагу на те, що Буріко потрапила під санкції у травні 2022 року.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мінфін США розширив так званий "чорний список". Саме тоді до нього потрапили 8 топменеджерів російського "Сбербанку".

За словами американської влади, ці заходи мали на меті обмежити можливості банку фінансово підтримувати війну Росії проти України.

Окрім того, наголошується, що сам "Сбербанк" продовжує знаходитися під санкціями США, запровадженими у квітні 2022 року.

Вони передбачають заморожування активів у США та заборону на будь-які ділові операції з американськими компаніями та громадянами.

У Мінфіні США наголосили, що виключення окремої особи зі списку не змінює санкційного статусу банку, але відображає перегляд персонального складу обмежувальних заходів.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп вимагає від Зеленського, щоб українці отримували "потрійну" зарплату
Трамп хоче, щоб зарплати українців суттєво зросли
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Початок поганого анекдоту". Сомалі очолить Радбез ООН
Сомалі очолить Радбез ООН - до чого готуватися
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У російському Рибінську горять та вибухають резервуари з пальним — відео
У Рибінську почалася нова гучна “бавовна”

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?