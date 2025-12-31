Український науковець та підприємець Едуард Рубін звертає увагу на те, що з січня 2026 року Раду безпеки ООН очолить Сомалі. Експерт детально проаналізував ситуацію, що склалася, та спрогнозував можливі наслідки.

Сомалі очолить Радбез ООН — до чого готуватися

Світопорядок, на який ми заслужили: пірати Карибського... вибачте, Сомалійського моря беруть штурвал. Так, та сама країна. Де слово «стабільність» вважають лайкою. Де уряд контролює приблизно свій робочий кабінет і парковку перед ним (і то, якщо пощастить). Де «Аш-Шабаб» і веселі хлопці на моторних човнах вирішують питання швидше й ефективніше за будь-яку дипломатію. Едуард Рубін Український науковець та підприємець

За словами експерта, наразі вкрай важко уявити, що саме Сомалі візьме на себе керівництво органом, що відповідає за мир і безпеку.

Звучить як початок поганого анекдоту або сценарій для абсурдистської комедії. Але це просто алфавіт. Ротація. Сомалі змінює Словенію.Звісно, панікувати зарано. Поширити

Едуард Рубін звертає увагу на те, що у цієї країни права вето не буде.

Ба більше, резолюції протягувати Сомалі не зможуть.

Український науковець пояснює, що головування — це, по суті, робота модератора в чаті, “який вийшов з-під контролю років тридцять тому”.

Їм дадуть постукати дерев'яним молотком і посидіти з важливим виглядом у Нью-Йорку. Вся бюрократія залишиться на Секретаріаті ООН. Але сам символізм — чудовий. Організація, яка роками демонструє повну імпотенцію в питаннях реальної війни і миру, тепер формально очолюється failed state. Державою, якої, по суті, немає, — додав Рубін. Поширити