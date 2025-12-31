"Початок поганого анекдоту". Сомалі очолить Радбез ООН

Український науковець та підприємець Едуард Рубін звертає увагу на те, що з січня 2026 року Раду безпеки ООН очолить Сомалі. Експерт детально проаналізував ситуацію, що склалася, та спрогнозував можливі наслідки.
Головні тези:
- Сомалі не буде мати право вето в Раді безпеки ООН.
- Головування — це, по суті, лише робота модератора.
Сомалі очолить Радбез ООН — до чого готуватися
За словами експерта, наразі вкрай важко уявити, що саме Сомалі візьме на себе керівництво органом, що відповідає за мир і безпеку.
Едуард Рубін звертає увагу на те, що у цієї країни права вето не буде.
Ба більше, резолюції протягувати Сомалі не зможуть.
Український науковець пояснює, що головування — це, по суті, робота модератора в чаті, “який вийшов з-під контролю років тридцять тому”.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-