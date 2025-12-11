США та Росія голосували проти резолюції України в ООН щодо подолання наслідків Чорнобиля

Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною та групою держав резолюцію «Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи».
Головні тези:
- США та Росія голосували проти української резолюції в ООН щодо Чорнобиля, натомість 97 країн підтримали ініціативу.
- Резолюція визнає тривалі наслідки Чорнобильської катастрофи та закликає до міжнародної співпраці у відновленні постраждалих територій.
- ООН висловила серйозну стурбованість щодо пошкодження безпечного конфайнменту над ЧАЕС унаслідок атаки російського дрона.
США та Росія не підтримали українську резолюцію щодо Чорнобиля в ООН
«За» проголосували 97 країн, «проти» — вісім, утрималися — 39.
Проти резолюції висловилися Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер, а також США.
Усі поправки з боку Білорусі в український проєкт були відхилені.
У резолюції наголошується на «серйозній стурбованості» у зв’язку з пошкодженням 14 лютого 2025 року нового безпечного конфайнменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС унаслідок атаки російського дрона, що «поставило під загрозу десятиліття міжнародного прогресу в забезпеченні безпеки об’єкта».
При цьому вказується на необхідність підтримки міжнародної спільноти у відновленні об’єкта.
Генасамблея заохочує держави та партнерів підтримувати міжнародну співпрацю щодо Чорнобиля.
Генасамблея запросила держави, установи ООН, міжнародні організації та громадянське суспільство відзначити цей день у 2026 році та постановила провести 24 квітня 2026 року спеціальне засідання, присвячене 40-й річниці аварії на ЧАЕС.
