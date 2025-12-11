США та Росія голосували проти резолюції України в ООН щодо подолання наслідків Чорнобиля

Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною та групою держав резолюцію «Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи».

США та Росія не підтримали українську резолюцію щодо Чорнобиля в ООН

«За» проголосували 97 країн, «проти» — вісім, утрималися — 39.

Проти резолюції висловилися Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер, а також США.

Усі поправки з боку Білорусі в український проєкт були відхилені.

Документ визнає тривалі серйозні наслідки аварії, потреби постраждалих громад і територій та наголошує на важливій ролі ООН, зокрема Програми розвитку в коротко- та довгостроковому відновленні постраждалих територій. Поширити

Голосування в ООН

У резолюції наголошується на «серйозній стурбованості» у зв’язку з пошкодженням 14 лютого 2025 року нового безпечного конфайнменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС унаслідок атаки російського дрона, що «поставило під загрозу десятиліття міжнародного прогресу в забезпеченні безпеки об’єкта».

При цьому вказується на необхідність підтримки міжнародної спільноти у відновленні об’єкта.

Генасамблея заохочує держави та партнерів підтримувати міжнародну співпрацю щодо Чорнобиля.

Також документ передбачає внесення змін в написання назви Chornobyl англійською мовою згідно з українською транслітерацією замість Chernobyl. Відповідно, слід виправити назву Міжнародного дня пам’яті про Чорнобильську катастрофу, який відзначається щорічно 26 квітня. Поширити

Генасамблея запросила держави, установи ООН, міжнародні організації та громадянське суспільство відзначити цей день у 2026 році та постановила провести 24 квітня 2026 року спеціальне засідання, присвячене 40-й річниці аварії на ЧАЕС.