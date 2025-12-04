"Потужний сигнал міжнародної солідарності". Україна привітала ухвалення резолюції ООН щодо викрадених РФ дітей

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН ініційованої Україною спільно з Канадою та Європейським Союзом резолюції “Повернення українських дітей”, співавторами якої стали 48 держав-членів ООН.

Україна привітала ухвалення резолюції ООН "Повернення українських дітей”

За резолюцію проголосувала 91 держава. Держава-агресор, Росія, та ще 11 країн засвідчили, що наразі виступають проти повернення українських дітей.

Це рішення є потужним сигналом міжнародної солідарності та визнанням того, що насильницька депортація та примусове переміщення українських дітей Російською Федерацією є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного та міжнародного права у сфері захисту дітей. Поширити

Результати голосування переконливо засвідчили: світова спільнота засуджує практику РФ, що включає незаконне вивезення дітей, зміну їх статусу та особистих даних, усиновлення російськими сім’ями, програми ідеологічного впливу та мілітаризації.

На сьогодні, лише 1850 дітей вдалося повернути додому — часто після багатомісячних і багаторівневих пошуків та складних операцій з їхнього визволення. Саме тому міжнародна підтримка та тиск на РФ є критично важливими.

Генеральна Асамблея ООН вимагає від Російської Федерації негайно, безпечно і безумовно повернути всіх українських дітей, а також припинити будь-які практики депортації, насильницького переміщення, розлучення з батьками чи опікунами, зміни персональних даних, незаконного усиновлення та ідеологічної обробки.

Ухвалена резолюція також надає Генеральному секретарю ООН комплексний мандат:

координувати роботу всіх відповідних структур ООН для її реалізації,

взаємодіяти з Російською Федерацією задля отримання повної інформації про місцезнаходження, стан здоров’я, правовий статус і умови перебування українських дітей та забезпечення їхнього повернення,

домагатися безперешкодного доступу ООН і міжнародних гуманітарних та моніторингових організацій до місць їх утримання,

регулярно інформувати держави-члени про прогрес у виконанні цих завдань.

МЗС України високо цінує важливу роль держав-членів, міжнародних організацій та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, які невтомно працюють, щоб кожна дитина могла повернутися додому, пройти реабілітацію та інтегруватися у безпечне середовище.

Україна і надалі тісно співпрацюватиме з міжнародними партнерами для того, щоб кожна незаконно вивезена дитина була знайдена, захищена і повернута до своєї родини. Це не лише гуманітарний обов’язок — це питання справедливості, відповідальності та дотримання основоположних принципів міжнародного права. Поширити

Реалізовано ще одну ініціативу Президента України Володимира Зеленського який послідовно ставить питання повернення всіх українських дітей у центр міжнародного порядку денного, зокрема в рамках Формули миру України. Саме ця увага сприяла формуванню широкої міжнародної підтримки резолюції.

Ухвалення резолюції ГА ООН “Повернення українських дітей” стало важливим успіхом української дипломатії у складних геополітичних умовах.

Зі 193 членів ООН "за" проголосували 92 країни (спочатку — 91, пізніше долучилася Коста-Рика), "проти" — 12, утрималося — 57.