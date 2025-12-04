"Мощный сигнал международной солидарности". Украина приветствовала принятие резолюции ООН насчет похищенных РФ детей

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН инициированной Украиной совместно с Канадой и Европейским Союзом резолюции "Возвращение украинских детей", соавторами которой стали 48 государств-членов ООН.

Украина приветствовала принятие резолюции ООН "Возвращение украинских детей"

За резолюцию проголосовало 91 государство. Государство-агрессор, Россия и еще 11 стран показали, что сейчас выступают против возвращения украинских детей.

Это решение является мощным сигналом международной солидарности и признанием того, что насильственная депортация и принудительное перемещение украинских детей по Российской Федерации являются грубыми нарушениями международного гуманитарного и международного права в сфере защиты детей.

Результаты голосования убедительно показали: мировое сообщество осуждает практику РФ, включающую незаконный вывоз детей, изменение их статуса и личных данных, усыновление российскими семьями, программы идеологического воздействия и милитаризации.

На сегодняшний день только 1850 детей удалось вернуть домой — часто после многомесячных и многоуровневых поисков и сложных операций по их освобождению. Именно поэтому международная поддержка и давление на РФ критически важны.

Генеральная Ассамблея ООН требует от Российской Федерации немедленно, безопасно и безусловно вернуть всех украинских детей, а также прекратить любые практики депортации, насильственного перемещения, развода с родителями или опекунами, изменения персональных данных, незаконного усыновления и идеологической обработки.

Принятая резолюция также предоставляет Генеральному секретарю ООН комплексный мандат:

координировать работу всех соответствующих структур ООН для ее реализации,

взаимодействовать с Российской Федерацией для получения полной информации о местонахождении, состоянии здоровья, правовом статусе и условиях пребывания украинских детей и обеспечения их возвращения,

добиваться беспрепятственного доступа ООН и международных гуманитарных и мониторинговых организаций к местам их содержания,

регулярно информировать государства-члены о прогрессе в выполнении этих задач.

МИД Украины высоко ценит важную роль государств-членов, международных организаций и Международной коалиции за возвращение украинских детей, которые без устали работают, чтобы каждый ребенок мог вернуться домой, пройти реабилитацию и интегрироваться в безопасную среду.

Украина и дальше будет тесно сотрудничать с международными партнерами для того, чтобы каждый незаконно вывезенный ребенок был найден, защищен и возвращен в свою семью. Это не только гуманитарная обязанность — вопрос справедливости, ответственности и соблюдения основополагающих принципов международного права.

Реализована еще одна инициатива Президента Украины Владимира Зеленского, который последовательно ставит вопрос возвращения всех украинских детей в центр международной повестки дня, в частности в рамках Формулы мира Украины. Именно это внимание способствовало формированию широкой международной поддержки резолюции.

Принятие резолюции ГА ООН "Возвращение украинских детей" стало важным успехом украинской дипломатии в сложных геополитических условиях.

Из 193 членов ООН "за" проголосовали 92 страны (сначала — 91, позже присоединилась Коста-Рика), "против" — 12, воздержалось — 57.