"Мощный сигнал международной солидарности". Украина приветствовала принятие резолюции ООН насчет похищенных РФ детей
Категория
Мир
Дата публикации

"Мощный сигнал международной солидарности". Украина приветствовала принятие резолюции ООН насчет похищенных РФ детей

МИД Украины
ООН
Read in English
Читати українською

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН инициированной Украиной совместно с Канадой и Европейским Союзом резолюции "Возвращение украинских детей", соавторами которой стали 48 государств-членов ООН.

Главные тезисы

  • Принятие резолюции ООН 'Возвращение украинских детей' стало мощным сигналом международной солидарности в защите прав детей от насильственной депортации Россией.
  • Генеральная Ассамблея ООН требует от России вернуть всех украинских детей и прекратить нарушения их прав, подкрепляя международное осуждение практик РФ.
  • Международная поддержка и давление на РФ критически важны для возвращения украинских детей и предотвращения их незаконного усыновления.

Украина приветствовала принятие резолюции ООН "Возвращение украинских детей"

За резолюцию проголосовало 91 государство. Государство-агрессор, Россия и еще 11 стран показали, что сейчас выступают против возвращения украинских детей.

Это решение является мощным сигналом международной солидарности и признанием того, что насильственная депортация и принудительное перемещение украинских детей по Российской Федерации являются грубыми нарушениями международного гуманитарного и международного права в сфере защиты детей.

Результаты голосования убедительно показали: мировое сообщество осуждает практику РФ, включающую незаконный вывоз детей, изменение их статуса и личных данных, усыновление российскими семьями, программы идеологического воздействия и милитаризации.

На сегодняшний день только 1850 детей удалось вернуть домой — часто после многомесячных и многоуровневых поисков и сложных операций по их освобождению. Именно поэтому международная поддержка и давление на РФ критически важны.

Генеральная Ассамблея ООН требует от Российской Федерации немедленно, безопасно и безусловно вернуть всех украинских детей, а также прекратить любые практики депортации, насильственного перемещения, развода с родителями или опекунами, изменения персональных данных, незаконного усыновления и идеологической обработки.

Принятая резолюция также предоставляет Генеральному секретарю ООН комплексный мандат:

  • координировать работу всех соответствующих структур ООН для ее реализации,

  • взаимодействовать с Российской Федерацией для получения полной информации о местонахождении, состоянии здоровья, правовом статусе и условиях пребывания украинских детей и обеспечения их возвращения,

  • добиваться беспрепятственного доступа ООН и международных гуманитарных и мониторинговых организаций к местам их содержания,

  • регулярно информировать государства-члены о прогрессе в выполнении этих задач.

МИД Украины высоко ценит важную роль государств-членов, международных организаций и Международной коалиции за возвращение украинских детей, которые без устали работают, чтобы каждый ребенок мог вернуться домой, пройти реабилитацию и интегрироваться в безопасную среду.

Украина и дальше будет тесно сотрудничать с международными партнерами для того, чтобы каждый незаконно вывезенный ребенок был найден, защищен и возвращен в свою семью. Это не только гуманитарная обязанность — вопрос справедливости, ответственности и соблюдения основополагающих принципов международного права.

Реализована еще одна инициатива Президента Украины Владимира Зеленского, который последовательно ставит вопрос возвращения всех украинских детей в центр международной повестки дня, в частности в рамках Формулы мира Украины. Именно это внимание способствовало формированию широкой международной поддержки резолюции.

Принятие резолюции ГА ООН "Возвращение украинских детей" стало важным успехом украинской дипломатии в сложных геополитических условиях.

Из 193 членов ООН "за" проголосовали 92 страны (сначала — 91, позже присоединилась Коста-Рика), "против" — 12, воздержалось — 57.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Сенате США состоялись слушания насчет похищенных Россией украинских детей — подробности
Сенат
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ООН требует от России немедленно вернуть всех похищенных украинских детей — резолюция
ООН
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия "перевоспитывает" похищенных украинских детей в лагерях КНДР и Беларуси
дети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?