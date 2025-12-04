"Мощный сигнал международной солидарности". Украина приветствовала принятие резолюции ООН насчет похищенных РФ детей

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН инициированной Украиной совместно с Канадой и Европейским Союзом резолюции "Возвращение украинских детей", соавторами которой стали 48 государств-членов ООН.
Главные тезисы
- Принятие резолюции ООН 'Возвращение украинских детей' стало мощным сигналом международной солидарности в защите прав детей от насильственной депортации Россией.
- Генеральная Ассамблея ООН требует от России вернуть всех украинских детей и прекратить нарушения их прав, подкрепляя международное осуждение практик РФ.
- Международная поддержка и давление на РФ критически важны для возвращения украинских детей и предотвращения их незаконного усыновления.
Украина приветствовала принятие резолюции ООН "Возвращение украинских детей"
За резолюцию проголосовало 91 государство. Государство-агрессор, Россия и еще 11 стран показали, что сейчас выступают против возвращения украинских детей.
Результаты голосования убедительно показали: мировое сообщество осуждает практику РФ, включающую незаконный вывоз детей, изменение их статуса и личных данных, усыновление российскими семьями, программы идеологического воздействия и милитаризации.
На сегодняшний день только 1850 детей удалось вернуть домой — часто после многомесячных и многоуровневых поисков и сложных операций по их освобождению. Именно поэтому международная поддержка и давление на РФ критически важны.
Генеральная Ассамблея ООН требует от Российской Федерации немедленно, безопасно и безусловно вернуть всех украинских детей, а также прекратить любые практики депортации, насильственного перемещения, развода с родителями или опекунами, изменения персональных данных, незаконного усыновления и идеологической обработки.
Принятая резолюция также предоставляет Генеральному секретарю ООН комплексный мандат:
координировать работу всех соответствующих структур ООН для ее реализации,
взаимодействовать с Российской Федерацией для получения полной информации о местонахождении, состоянии здоровья, правовом статусе и условиях пребывания украинских детей и обеспечения их возвращения,
добиваться беспрепятственного доступа ООН и международных гуманитарных и мониторинговых организаций к местам их содержания,
регулярно информировать государства-члены о прогрессе в выполнении этих задач.
МИД Украины высоко ценит важную роль государств-членов, международных организаций и Международной коалиции за возвращение украинских детей, которые без устали работают, чтобы каждый ребенок мог вернуться домой, пройти реабилитацию и интегрироваться в безопасную среду.
Реализована еще одна инициатива Президента Украины Владимира Зеленского, который последовательно ставит вопрос возвращения всех украинских детей в центр международной повестки дня, в частности в рамках Формулы мира Украины. Именно это внимание способствовало формированию широкой международной поддержки резолюции.
Принятие резолюции ГА ООН "Возвращение украинских детей" стало важным успехом украинской дипломатии в сложных геополитических условиях.
Из 193 членов ООН "за" проголосовали 92 страны (сначала — 91, позже присоединилась Коста-Рика), "против" — 12, воздержалось — 57.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
