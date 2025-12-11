США и Россия голосовали против резолюции Украины в ООН насчет преодоления последствий Чернобыля

Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной и группой государств резолюцию "Укрепление международного сотрудничества и координация усилий по изучению, смягчению и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы".
Главные тезисы
- Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по укреплению международного сотрудничества по изучению последствий Чернобыльской катастрофы.
- США и Россия проголосовали против украинской инициативы в ООН, в то время как 97 стран поддержали резолюцию.
- Резолюция признает серьезные последствия Чернобыльской аварии и призывает к сотрудничеству по восстановлению пострадавших территорий.
США и Россия не поддержали украинскую резолюцию по Чернобылю в ООН
«За» проголосовали 97 стран, «против» — восемь, воздержались — 39.
Против резолюции высказались Россия, Белоруссия, Китай, Северная Корея, Никарагуа, Нигер, а также США.
Все поправки со стороны Белоруссии в украинский проект были отклонены.
В резолюции отмечается «серьезная обеспокоенность» в связи с повреждением 14 февраля 2025 года нового безопасного конфайнмента над разрушенным энергоблоком ЧАЭС в результате атаки российского дрона, что «поставило под угрозу десятилетие международного прогресса в обеспечении безопасности объекта».
При этом указывается на необходимость поддержки международного сообщества в восстановлении объекта.
Генассамблея поощряет государства и партнеров поддерживать международное сотрудничество по Чернобылю.
Генассамблея пригласила государства, учреждения ООН, международные организации и гражданское общество отметить этот день в 2026 году и постановила провести 24 апреля 2026 специальное заседание, посвященное 40-й годовщине аварии на ЧАЭС.
