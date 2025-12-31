"Начало плохого анекдота". Сомали возглавит Совбез ООН

Украинский ученый и предприниматель Эдуард Рубин обращает внимание на то, что с января 2026 года Совбез ООН возглавит Сомали. Эксперт подробно проанализировал сложившуюся ситуацию и спрогнозировал возможные последствия.
Главные тезисы
- Сомали не будет иметь право вето в Совбезе ООН.
- По сути, страна буде выполнять работк модератора.
Сомали возглавит Совбез ООН — к чему готовиться
По словам эксперта, сейчас крайне сложно представить, что именно Сомали возьмет на себя руководство органом, отвечающим за мир и безопасность.
Эдуард Рубин обращает внимание на то, что у этой страны права вето не будет.
Более того, резолюции протягивать Сомали не также не сможет.
Украинский ученый объясняет, что председательство — это, по сути, работа модератора в чате, "который вышел из-под контроля лет тридцать назад".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-