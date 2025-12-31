Украинский ученый и предприниматель Эдуард Рубин обращает внимание на то, что с января 2026 года Совбез ООН возглавит Сомали. Эксперт подробно проанализировал сложившуюся ситуацию и спрогнозировал возможные последствия.

Сомали возглавит Совбез ООН — к чему готовиться

Миропорядок, который мы заслужили: пираты Карибского... извините, Сомалийского моря берут штурвал. Да, именно эта страна. Где слово «стабильность» считают бранью. Где правительство контролирует примерно свой рабочий кабинет и парковку перед ним (и то если повезет). Где «Аш-Шабаб» и веселые ребята на моторных лодках решают вопрос быстрее и эффективнее любой дипломатии. Эдуард Рубин Украинский ученый и предприниматель

По словам эксперта, сейчас крайне сложно представить, что именно Сомали возьмет на себя руководство органом, отвечающим за мир и безопасность.

Звучит как начало плохого анекдота или сценария для абсурдистской комедии. Но это просто алфавит. Ротация. Сомали меняет Словению. Конечно, паниковать рано. Поделиться

Эдуард Рубин обращает внимание на то, что у этой страны права вето не будет.

Более того, резолюции протягивать Сомали не также не сможет.

Украинский ученый объясняет, что председательство — это, по сути, работа модератора в чате, "который вышел из-под контроля лет тридцать назад".

Им дадут постучать деревянным молотком и посидеть с важным видом в Нью-Йорке. Вся бюрократия остается на Секретариате ООН. Но сам символизм замечательный. Организация, годами демонстрирующая полную импотенцию в вопросах реальной войны и мира, теперь формально возглавляется failed state. Государством, которого, по сути, нет, — добавил Рубин. Поделиться