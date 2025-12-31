"Начало плохого анекдота". Сомали возглавит Совбез ООН
Категория
Мир
Дата публикации

"Начало плохого анекдота". Сомали возглавит Совбез ООН

Сомали возглавит Совбез ООН — к чему готовиться
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинский ученый и предприниматель Эдуард Рубин обращает внимание на то, что с января 2026 года Совбез ООН возглавит Сомали. Эксперт подробно проанализировал сложившуюся ситуацию и спрогнозировал возможные последствия.

Главные тезисы

  • Сомали не будет иметь право вето в Совбезе ООН.
  • По сути, страна буде выполнять работк модератора.

Сомали возглавит Совбез ООН — к чему готовиться

Миропорядок, который мы заслужили: пираты Карибского... извините, Сомалийского моря берут штурвал. Да, именно эта страна. Где слово «стабильность» считают бранью. Где правительство контролирует примерно свой рабочий кабинет и парковку перед ним (и то если повезет). Где «Аш-Шабаб» и веселые ребята на моторных лодках решают вопрос быстрее и эффективнее любой дипломатии.

Эдуард Рубин

Эдуард Рубин

Украинский ученый и предприниматель

По словам эксперта, сейчас крайне сложно представить, что именно Сомали возьмет на себя руководство органом, отвечающим за мир и безопасность.

Звучит как начало плохого анекдота или сценария для абсурдистской комедии. Но это просто алфавит. Ротация. Сомали меняет Словению. Конечно, паниковать рано.

Эдуард Рубин обращает внимание на то, что у этой страны права вето не будет.

Более того, резолюции протягивать Сомали не также не сможет.

Украинский ученый объясняет, что председательство — это, по сути, работа модератора в чате, "который вышел из-под контроля лет тридцать назад".

Им дадут постучать деревянным молотком и посидеть с важным видом в Нью-Йорке. Вся бюрократия остается на Секретариате ООН. Но сам символизм замечательный. Организация, годами демонстрирующая полную импотенцию в вопросах реальной войны и мира, теперь формально возглавляется failed state. Государством, которого, по сути, нет, — добавил Рубин.

Фото: facebook.com/eduard.rubin

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ООН требует от России немедленно вернуть всех похищенных украинских детей — резолюция
ООН
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Мощный сигнал международной солидарности". Украина приветствовала принятие резолюции ООН насчет похищенных РФ детей
МИД Украины
ООН
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США и Россия голосовали против резолюции Украины в ООН насчет преодоления последствий Чернобыля
ООН

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?