У російському Рибінську горять та вибухають резервуари з пальним — відео

31 грудня Ярославську область Росії накрила масштабна “бавовна”, яка почалася після повідомлень про "безпілотну небезпеку". Спочатку почали гриміти гучні
вибухи, згодом стало відомо про пожежу на ФДКУ "Комбінат "Темп"" у місті Рибінськ.
Головні тези:
- Загорівся резервуарний парк у мікрорайоні Копаєво в Рибінську.
- Йдеться про об'єкт, що входить до системи Росрезерву і призначений для зберігання пального.
У Рибінську почалася нова гучна “бавовна”
31 грудня в Ярославській області підрозділи Міністерства оборони та силових відомств намагалися збити українські ударні дрони.
За словами місцевих мешканців, в Рибінську прогриміли потужні вибухи.
Очевидці також підтвердили, що одразу спалахнули резервуари з пальним.
Згодом стало відомо, що загорівся резервуарний парк у мікрорайоні Копаєво в Рибінську.
Що важливо розуміти, там знаходиться ФДКУ "Комбінат "Темп". Це об'єкт є частиною системи Росрезерву і призначений для зберігання пального.
Вранці Міноборони РФ почало стверджувати, що протягом минулої ночі чергові засоби ППО нібито перехопили і знищили 86 українських БпЛА:
56 дронів нібито били над акваторією Чорного моря,
9 — над Брянською областю,
8 — над Липецькою,
5 — над Краснодарським краєм РФ,
8 — над тимчасово окупованим Кримом.
Варто звернути увагу на те, що Міноборони РФ нічого не повідомляє про нібито збиті дрони в Ярославській області.
