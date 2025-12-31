У російському Рибінську горять та вибухають резервуари з пальним — відео
У російському Рибінську горять та вибухають резервуари з пальним — відео

У Рибінську почалася нова гучна “бавовна”
Read in English
Джерело:  online.ua

31 грудня Ярославську область Росії накрила масштабна “бавовна”, яка почалася після повідомлень про "безпілотну небезпеку". Спочатку почали гриміти гучні 

вибухи, згодом стало відомо про пожежу на ФДКУ "Комбінат "Темп"" у місті Рибінськ.

Головні тези:

  • Загорівся резервуарний парк у мікрорайоні Копаєво в Рибінську.
  • Йдеться про об'єкт, що входить до системи Росрезерву і призначений для зберігання пального.

У Рибінську почалася нова гучна “бавовна”

31 грудня в Ярославській області підрозділи Міністерства оборони та силових відомств намагалися збити українські ударні дрони.

За словами місцевих мешканців, в Рибінську прогриміли потужні вибухи.

Очевидці також підтвердили, що одразу спалахнули резервуари з пальним.

Згодом стало відомо, що загорівся резервуарний парк у мікрорайоні Копаєво в Рибінську.

Що важливо розуміти, там знаходиться ФДКУ "Комбінат "Темп". Це об'єкт є частиною системи Росрезерву і призначений для зберігання пального.

Вранці Міноборони РФ почало стверджувати, що протягом минулої ночі чергові засоби ППО нібито перехопили і знищили 86 українських БпЛА:

  • 56 дронів нібито били над акваторією Чорного моря,

  • 9 — над Брянською областю,

  • 8 — над Липецькою,

  • 5 — над Краснодарським краєм РФ,

  • 8 — над тимчасово окупованим Кримом.

Варто звернути увагу на те, що Міноборони РФ нічого не повідомляє про нібито збиті дрони в Ярославській області.

