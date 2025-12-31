В российском Рыбинске горят и взрываются резервуары с горючим — видео

31 декабря Ярославскую область России накрыла масштабная "бавовна", которая началась после сообщений о "беспилотной опасности". Сначала начали греметь громкие взрывы, впоследствии стало известно о пожаре на ФГКУ "Комбинат "Темп"" в городе Рыбинск.

В Рыбинске началась новая громкая "бавовна"

31 декабря в Ярославской области подразделения Министерства обороны и силовых ведомств пытались сбить украинские ударные дроны.

По словам местных жителей, в Рыбинске прогремели мощные взрывы.

Очевидцы также подтвердили, что вспыхнули сразу резервуары с горючим.

Впоследствии стало известно, что загорелся резервуарный парк в микрорайоне Копаево в Рыбинске.

Что важно понимать, там находится ФГКУ "Комбинат "Темп". Это объект является частью системы Росрезерва и предназначен для хранения горючего.

Утром Минобороны РФ начало утверждать, что в минувшую ночь дежурные средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 86 украинских БПЛА:

56 дронов якобы били над акваторией Черного моря,

9 — над Брянской областью,

8 — над Липецкой,

5 — над Краснодарским краем РФ,

8 — над временно оккупированным Крымом.

Следует обратить внимание на то, что Минобороны РФ ничего не сообщает о якобы сбитых дронах в Ярославской области.