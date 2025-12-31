31 декабря Ярославскую область России накрыла масштабная "бавовна", которая началась после сообщений о "беспилотной опасности". Сначала начали греметь громкие взрывы, впоследствии стало известно о пожаре на ФГКУ "Комбинат "Темп"" в городе Рыбинск.
Главные тезисы
- Загорелся резервуарный парк в микрорайоне Копаево в Рыбинске.
- Речь идет об объекте, входящем в систему Росрезерва и предназначенном для хранения горючего.
В Рыбинске началась новая громкая "бавовна"
31 декабря в Ярославской области подразделения Министерства обороны и силовых ведомств пытались сбить украинские ударные дроны.
По словам местных жителей, в Рыбинске прогремели мощные взрывы.
Очевидцы также подтвердили, что вспыхнули сразу резервуары с горючим.
Впоследствии стало известно, что загорелся резервуарный парк в микрорайоне Копаево в Рыбинске.
Что важно понимать, там находится ФГКУ "Комбинат "Темп". Это объект является частью системы Росрезерва и предназначен для хранения горючего.
Утром Минобороны РФ начало утверждать, что в минувшую ночь дежурные средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 86 украинских БПЛА:
56 дронов якобы били над акваторией Черного моря,
9 — над Брянской областью,
8 — над Липецкой,
5 — над Краснодарским краем РФ,
8 — над временно оккупированным Крымом.
Следует обратить внимание на то, что Минобороны РФ ничего не сообщает о якобы сбитых дронах в Ярославской области.
