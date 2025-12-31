"Азов" опроверг ложь РФ о захвате Родинского в Донецкой области
"Азов" опроверг ложь РФ о захвате Родинского в Донецкой области

"Азов" предупредил о новом фейке россиян
Read in English
Читати українською
Источник:  АЗОВ

14-я бригада оперативного назначения "Красная Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов" официально подтвердила, что город Родинский Донецкой области находится под контролем Сил обороны. Что важно понимать, об оккупации этого населенного пункта недавно соврала армия РФ.

Главные тезисы

  • Враг активно использует ложь как оружие – наравне с пушками и ракетами.
  • "Азовцы" уже обнародовали видеоподтверждение своим словам.

"Азов" предупредил о новом фейке россиян

Родинское под контролем Сил обороны. Силы обороны Украины контролируют н. г. Родинское, несмотря на лживые заявления оккупантов, — сказано в официальном заявлении украинских воинов.

Кроме того, указано, что те российские захватчики, которым все же удается просочиться в город, очень быстро обнаруживаются и ликвидируются всеми возможными средствами.

"Азов" отмечает, что боевая работа на этом участке фронта продолжается круглосуточно.

Россия использует ложь как оружие наравне с пушками и ракетами. Наша миссия — противостоять врагу во всех измерениях этой войны, — объясняют "Азовцы"

Украинские защитники также опубликовали видеоподтверждение своим словам, чтобы не быть голословными, как россияне.

На нем можно увидеть украинский флаг, установленный в Родинском бойцами 14-й бригады оперативного назначения "Красная Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов".

К слову, 30 декабря официально стало известно, что 12 бригада Национальной гвардии Украины "Азов" заняла полосу обороны на Добропольском направлении.

