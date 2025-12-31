14-я бригада оперативного назначения "Красная Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов" официально подтвердила, что город Родинский Донецкой области находится под контролем Сил обороны. Что важно понимать, об оккупации этого населенного пункта недавно соврала армия РФ.
Главные тезисы
- Враг активно использует ложь как оружие – наравне с пушками и ракетами.
- "Азовцы" уже обнародовали видеоподтверждение своим словам.
"Азов" предупредил о новом фейке россиян
Кроме того, указано, что те российские захватчики, которым все же удается просочиться в город, очень быстро обнаруживаются и ликвидируются всеми возможными средствами.
"Азов" отмечает, что боевая работа на этом участке фронта продолжается круглосуточно.
Украинские защитники также опубликовали видеоподтверждение своим словам, чтобы не быть голословными, как россияне.
На нем можно увидеть украинский флаг, установленный в Родинском бойцами 14-й бригады оперативного назначения "Красная Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов".
К слову, 30 декабря официально стало известно, что 12 бригада Национальной гвардии Украины "Азов" заняла полосу обороны на Добропольском направлении.
