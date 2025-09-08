Россия планирует построить военный объект на мариупольской "Азовстали" — что известно
Россия планирует построить военный объект на мариупольской "Азовстали" — что известно

Азовсталь
Источник:  Петр Андрющенко

В оккупированном Мариуполе на территории разрушенного металлургического комбината "Азовсталь" россияне планируют построить военный объект. Подсоединить хотят к Запорожской АЭС.

Главные тезисы

  • Россия планирует построить военный объект на мариупольской 'Азовстали' в оккупированном Мариуполе.
  • Подключение объекта к энергосети указывает на его стратегическое значение для оккупантов.
  • Реконструкция электросетей города свидетельствует об увеличении активности России в регионе.

Россия построит военный объект на мариупольской "Азовстали"

Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Пока город выживает без воды, россияне потихоньку подключают разрушенную Азовсталь к энергосети. Утвержден проект реконструкции двух ЛЭП 110 кВ — с ответвлением на подстанцию "Азовсталь № 7".

Он обнародовал фотокопии нескольких страниц проекта планирования территории, разработанного федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".

Согласно документам, речь идет о реконструкции ВЛ 110 кВ Заря-Ильич с ответвлением на подстанцию "Азовсталь №7" и высоковольтной линии 110 кВ Заря-Азовсталь №8.

Заказчиком проекта выступает ООО "Кашпин". В его пределах планируется реконструировать 26,68 км линий и заменить 18 опор.

А теперь главное: линия внезапно кончается на правом берегу Кальмиуса. Перед входом на территорию Азовстали. Все. Дальше — тишина. Все остальные планы инфраструктуры были засекретены. Что прямо указывает на план превратить территорию Азовсталь совсем не в мирный объект.

По словам Андрющенко, эта ЛЭП станет частью новой энергетической магистрали РФ — от Запорожской АЭС до Донетчины, через Волноваху и Тельманово и дальше вглубь территории РФ.

Собственно то, о чем мы говорим больше года становится реальностью. Под показательным молчанием МАГАТЭ и Энергоатома.

Что происходит в Мариуполе

