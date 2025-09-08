Россия планирует построить военный объект на мариупольской "Азовстали" — что известно

В оккупированном Мариуполе на территории разрушенного металлургического комбината "Азовсталь" россияне планируют построить военный объект. Подсоединить хотят к Запорожской АЭС.
Главные тезисы
- Россия планирует построить военный объект на мариупольской 'Азовстали' в оккупированном Мариуполе.
- Подключение объекта к энергосети указывает на его стратегическое значение для оккупантов.
- Реконструкция электросетей города свидетельствует об увеличении активности России в регионе.
Россия построит военный объект на мариупольской "Азовстали"
Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Он обнародовал фотокопии нескольких страниц проекта планирования территории, разработанного федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры".
Согласно документам, речь идет о реконструкции ВЛ 110 кВ Заря-Ильич с ответвлением на подстанцию "Азовсталь №7" и высоковольтной линии 110 кВ Заря-Азовсталь №8.
Заказчиком проекта выступает ООО "Кашпин". В его пределах планируется реконструировать 26,68 км линий и заменить 18 опор.
По словам Андрющенко, эта ЛЭП станет частью новой энергетической магистрали РФ — от Запорожской АЭС до Донетчины, через Волноваху и Тельманово и дальше вглубь территории РФ.
Собственно то, о чем мы говорим больше года становится реальностью. Под показательным молчанием МАГАТЭ и Энергоатома.
