РФ перебросила через Мариуполь большое количество солдат — что происходит
Категория
Украина
Дата публикации

РФ перебросила через Мариуполь большое количество солдат — что происходит

РФ перебросила через Мариуполь большое количество солдат — что происходит
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Источник:  Петр Андрющенко

Большой переброс живой силы РФ через Мариуполь зафиксировали 13 октября. В частности, две колонны грузовиков направлялись в направлении Времовского выступа.

Главные тезисы

  • Россия осуществила большую переброску солдат через Мариуполь, что вызывает беспокойство в регионе.
  • Местные власти отметили организованные колонны грузовиков без тактической маркировки, готовящиеся к возможной наступательной операции.
  • На фронте было зафиксировано 161 боевое столкновение, включая нападения на различных участках, таких как Купянское, Лиманское и другие направления.
  • Силы обороны успешно отразили 39 атак противника на Кураховском направлении, показывая готовность к противодействию.

Какая ситуация в Мариуполе

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, более 20 грузовиков двигались организованными двумя колоннами по маршруту Россия — Новоазовск — Мариуполь — Никольское — агломерация Розовка-Пологи или Времевское направление.

Он также обратил внимание, что на грузовиках отсутствуют тактические маркировки, что свидетельствует о подготовке к новой наступательной операции, место проведения которой россияне еще не определили.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении произошло 19 боеприкосновений возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.

  • На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.

  • На Краматорском направлении шли три боевых столкновения в районах Временного Яра и Ступочек.

  • На Покровском направлении наши защитники отразили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 39 атак противника возле Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Екатериновки.

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