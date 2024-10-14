РФ перебросила через Мариуполь большое количество солдат — что происходит

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, более 20 грузовиков двигались организованными двумя колоннами по маршруту Россия — Новоазовск — Мариуполь — Никольское — агломерация Розовка-Пологи или Времевское направление.

Он также обратил внимание, что на грузовиках отсутствуют тактические маркировки, что свидетельствует о подготовке к новой наступательной операции, место проведения которой россияне еще не определили.