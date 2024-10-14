РФ перебросила через Мариуполь большое количество солдат — что происходит

Большой переброс живой силы РФ через Мариуполь зафиксировали 13 октября. В частности, две колонны грузовиков направлялись в направлении Времовского выступа.
Главные тезисы
- Россия осуществила большую переброску солдат через Мариуполь, что вызывает беспокойство в регионе.
- Местные власти отметили организованные колонны грузовиков без тактической маркировки, готовящиеся к возможной наступательной операции.
- На фронте было зафиксировано 161 боевое столкновение, включая нападения на различных участках, таких как Купянское, Лиманское и другие направления.
- Силы обороны успешно отразили 39 атак противника на Кураховском направлении, показывая готовность к противодействию.
Какая ситуация в Мариуполе
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, более 20 грузовиков двигались организованными двумя колоннами по маршруту Россия — Новоазовск — Мариуполь — Никольское — агломерация Розовка-Пологи или Времевское направление.
Он также обратил внимание, что на грузовиках отсутствуют тактические маркировки, что свидетельствует о подготовке к новой наступательной операции, место проведения которой россияне еще не определили.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевых столкновений.
На Купянском направлении произошло 19 боеприкосновений возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.
На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении шли три боевых столкновения в районах Временного Яра и Ступочек.
На Покровском направлении наши защитники отразили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.
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