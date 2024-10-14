РФ перекинула через Маріуполь велику кількість солдатів — що відбувається

Велике перекидання живої сили РФ через Маріуполь зафіксували 13 жовтня. Зокрема дві колони вантажівок прямували у напрямку Времівського виступу.
Головні тези:
- РФ перекинула велику кількість солдатів через Маріуполь, що свідчить про можливу підготовку до нової наступальної операції.
- Протягом останньої доби на фронті зафіксовано 161 бойових зіткнень, включаючи напади в різних районах.
- На різних напрямках на фронті відбувалися бойові дії поблизу таких населених пунктів, як Петропавлівка, Греківка, Часовий Яр та інші.
- Сили оборони успішно відбивали 39 атак противника на Курахівському напрямку, продемонструвавши високий рівень готовності.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, інтенсивні бойові дії тривають у різних районах Сходу України.
Яка ситуація у Маріуполі
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, більше ніж 20 вантажівок рухались організованими двома колонами за маршрутом Росія — Новоазовськ — Маріуполь — Нікольське — агломерація Розівка-Пологи або Времівський напрямок.
Він також звернув увагу на те, що на вантажівках відсутні тактичні маркування, що свідчить про підготовку до нової наступальної операції, місце проведення якої росіяни ще не визначили.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 161 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку відбулося 19 боєзіткнень біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової.
На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 19 разів неподалік Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського.
На Краматорському напрямку точилося три бойових зіткнення у районах Часового Яру та Ступочок.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 25 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове.
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