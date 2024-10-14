РФ перекинула через Маріуполь велику кількість солдатів — що відбувається

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, більше ніж 20 вантажівок рухались організованими двома колонами за маршрутом Росія — Новоазовськ — Маріуполь — Нікольське — агломерація Розівка-Пологи або Времівський напрямок.

Він також звернув увагу на те, що на вантажівках відсутні тактичні маркування, що свідчить про підготовку до нової наступальної операції, місце проведення якої росіяни ще не визначили.