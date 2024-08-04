В окупованому Маріуполі спалахнула військова база РФ — відео
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В окупованому Маріуполі спалахнула військова база РФ — відео

В окупованому Маріуполі спалахнула військова база РФ — відео
Джерело:  Петро Андрющенко

4 серпня в окупованому Росією Маріуполі сталася масштабна пожежа. Зокрема там спалахнула нова військова база окупантів.

Головні тези:

  • У Маріуполі виникла пожежа на військовій базі російських окупантів.
  • Формування резерву у Маріуполі, включаючи прихід чеченських найманців, свідчить про злочинні наміри російських окупантів у регіоні.
  • Росіяни знову вибирають стратегію розміщення боєкомплекту в житловій забудові для уникнення атак українських сил.
  • За словами радника мера Маріуполя, ситуація складається напружено, і важко передбачити майбутні дії російських окупантів у регіоні.

Що відомо про “бавовну” в Маріуполі

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пожежа виникла в місці нової військової бази в районі "Хладокомбінату".

За словами радника мера, пожежу спостерігає все місто.

Детонації поки немає. Вибухів не було, але росіяни швидесенько виїжджають, — пише Андрющенко.

Чому російські окупанти прибирають ППО з Маріуполя

Раніше Андрющенко підкреслив, що безпека жителів міста російських окупантів не хвилює, однак вони бояться викриття українськими військовими місць перебування власних систем ППО.

Він зазначив, що незрозумілі речі відбуваються із розміщенням оперативно-тактичних складів із боєкомплектом.

Росіяни знову почали формувати їх безпосередньо в житловій забудові. Такого ми не бачили вже майже рік. Востаннє це траплялося ще під час нашого контрнаступу, а тепер знову, — підкреслює радник окупованого росіянами міста.

За його словами, наразі важко відповісти, що змушує російських окупантів змінювати власну тактику.

Однак вони формують резерв у Маріуполі. Зокрема, Андрющенко підкреслив, що до міста таємно завезли підрозділи чеченських найманців Кадирова.

У нас є певні гіпотези щодо того, що відбувається. Здається, що росіяни дуже прискіпливо дивляться у бік Вугледару та Розівки, що на Запоріжжі. З огляду на це, починають формувати ресурсно-резервну базу, зокрема на території Маріуполя, — припускає радник мера окупованого міста.

Це означає, що боєкомплект і далі розташовуватимуть у житловій забудові. Так окупанти впевнені, що туди не прилетять ні дрони, ні ракети. Адже Україна не ризикує цивільним населенням.

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