В окупованому Маріуполі спалахнула військова база РФ — відео

Що відомо про “бавовну” в Маріуполі

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пожежа виникла в місці нової військової бази в районі "Хладокомбінату".

За словами радника мера, пожежу спостерігає все місто.

Детонації поки немає. Вибухів не було, але росіяни швидесенько виїжджають, — пише Андрющенко. Поширити

Чому російські окупанти прибирають ППО з Маріуполя

Раніше Андрющенко підкреслив, що безпека жителів міста російських окупантів не хвилює, однак вони бояться викриття українськими військовими місць перебування власних систем ППО.

Він зазначив, що незрозумілі речі відбуваються із розміщенням оперативно-тактичних складів із боєкомплектом.

Росіяни знову почали формувати їх безпосередньо в житловій забудові. Такого ми не бачили вже майже рік. Востаннє це траплялося ще під час нашого контрнаступу, а тепер знову, — підкреслює радник окупованого росіянами міста. Поширити

За його словами, наразі важко відповісти, що змушує російських окупантів змінювати власну тактику.

Однак вони формують резерв у Маріуполі. Зокрема, Андрющенко підкреслив, що до міста таємно завезли підрозділи чеченських найманців Кадирова.

У нас є певні гіпотези щодо того, що відбувається. Здається, що росіяни дуже прискіпливо дивляться у бік Вугледару та Розівки, що на Запоріжжі. З огляду на це, починають формувати ресурсно-резервну базу, зокрема на території Маріуполя, — припускає радник мера окупованого міста. Поширити