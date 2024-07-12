В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи в районі аеропорту — фото та відео

Вибухи в Маріуполі 12 липня. Що наразі відомо

Про “прильоти” першим повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він також опублікував фото та відеопідтвердження своїх слів.

Прильот в аеропорту. Зашибісь. Тільки но там були Хуснулін та Пушилін. Та й без них там вистачає… Який прекрасний день! — написав Андрющенко. Поширити

Також він з гумором назвав нову порцію “бавовни” для російських окупантів “подарунком собі на іменини”.

Зашибісь. Кращий день липня. О це так подарунок на іменини… Бу-га-га. Вони намагаються себе переконати, що це — ППО. Ну-ну. Хіба що на землі було уражено, — іронічно зазначив Петро Андрющенко. Поширити

Згодом радник міського голови Маріуполя підтвердив, що українським воїнам дійсно вдалося влучити у Маріупольський аеропорт, де базувалися російські сили.

З напряму на Донецьк двічі стартувало ППО в намаганні збити. Збили аеропортом у підсумку, — додав він. Поширити

Фото: Маріуполь Спротив

Російські окупанти активно крадуть та вивозять продукцію з заводу Ілліча

29 червня з’явилася інформація про те, що росіяни через окупований Маріупольський порт вивозять продукцію з заводу Ілліча та окупованої Донеччини.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Судно (яке заходило в окупований Маріупольський порт - ред.) було завантажене металопродукцією. Цю металопродукцію звозили з території комбінату Ілліча і частина продукції, яку притягли з Донецька, Єнакієвого й інших металургійних підприємств, які намагаються працювати. Везли їх автомобілем і вантажили у порту. Петро Андрющенко Радник міського голови Маріуполя

Він також зазначив, що у порту з’явилися два мобільні крани.

Раніше їх не було, російські загарбники звідкись їх притягли.