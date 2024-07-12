В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи в районі аеропорту — фото та відео
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Події
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В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи в районі аеропорту — фото та відео

Вибухи в Маріуполі 12 липня
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Джерело:  Петро Андрющенко

12 липня, близько 12:20, в захопленому Росією Маріуполі здійнялася нова потужна “бавовна”. 

Головні тези:

  • У Маріуполі, що перебуває під окупацією Росії, сталися потужні вибухи в районі аеропорту.
  • Радник міського голови Маріуполя опублікував фото та відео підтвердження інформації про подію.
  • Українським воїнам вдалося влучити у Маріупольський аеропорт, де базувалися російські сили, підтвердив радник міського голови.

Вибухи в Маріуполі 12 липня. Що наразі відомо

Про “прильоти” першим повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він також опублікував фото та відеопідтвердження своїх слів.

Прильот в аеропорту. Зашибісь. Тільки но там були Хуснулін та Пушилін. Та й без них там вистачає… Який прекрасний день! — написав Андрющенко.

Також він з гумором назвав нову порцію “бавовни” для російських окупантів “подарунком собі на іменини”.

Зашибісь. Кращий день липня. О це так подарунок на іменини… Бу-га-га. Вони намагаються себе переконати, що це — ППО. Ну-ну. Хіба що на землі було уражено, — іронічно зазначив Петро Андрющенко.

Згодом радник міського голови Маріуполя підтвердив, що українським воїнам дійсно вдалося влучити у Маріупольський аеропорт, де базувалися російські сили.

З напряму на Донецьк двічі стартувало ППО в намаганні збити. Збили аеропортом у підсумку, — додав він.

Фото: Маріуполь Спротив

Російські окупанти активно крадуть та вивозять продукцію з заводу Ілліча

29 червня з’явилася інформація про те, що росіяни через окупований Маріупольський порт вивозять продукцію з заводу Ілліча та окупованої Донеччини.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Судно (яке заходило в окупований Маріупольський порт - ред.) було завантажене металопродукцією. Цю металопродукцію звозили з території комбінату Ілліча і частина продукції, яку притягли з Донецька, Єнакієвого й інших металургійних підприємств, які намагаються працювати. Везли їх автомобілем і вантажили у порту.

Петро Андрющенко

Петро Андрющенко

Радник міського голови Маріуполя

Він також зазначив, що у порту з’явилися два мобільні крани.

Раніше їх не було, російські загарбники звідкись їх притягли.

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