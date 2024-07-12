В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи в районі аеропорту — фото та відео

12 липня, близько 12:20, в захопленому Росією Маріуполі здійнялася нова потужна “бавовна”.
Головні тези:
- У Маріуполі, що перебуває під окупацією Росії, сталися потужні вибухи в районі аеропорту.
- Радник міського голови Маріуполя опублікував фото та відео підтвердження інформації про подію.
- Українським воїнам вдалося влучити у Маріупольський аеропорт, де базувалися російські сили, підтвердив радник міського голови.
Вибухи в Маріуполі 12 липня. Що наразі відомо
Про “прильоти” першим повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він також опублікував фото та відеопідтвердження своїх слів.
Також він з гумором назвав нову порцію “бавовни” для російських окупантів “подарунком собі на іменини”.
Згодом радник міського голови Маріуполя підтвердив, що українським воїнам дійсно вдалося влучити у Маріупольський аеропорт, де базувалися російські сили.
Російські окупанти активно крадуть та вивозять продукцію з заводу Ілліча
29 червня з’явилася інформація про те, що росіяни через окупований Маріупольський порт вивозять продукцію з заводу Ілліча та окупованої Донеччини.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він також зазначив, що у порту з’явилися два мобільні крани.
Раніше їх не було, російські загарбники звідкись їх притягли.
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