В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы в районе аэропорта — фото и видео
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В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы в районе аэропорта — фото и видео

Взрывы в Мариуполе 12 июля
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Источник:  Петр Андрющенко

12 июля, около 12:20, в захваченном Россией Мариуполе началась новая мощная "бавовна".

Главные тезисы

  • В Мариуполе прогремели мощные взрывы в районе аэропорта.
  • Советник мэра Мариуполя опубликовал фото и видео подтверждения информации о происшествии.
  • Украинским воинам удалось попасть в Мариупольский аэропорт, где базировались российские силы, подтвердил советник городского головы.

Взрывы в Мариуполе 12 июля. Что известно

О "прилетах" первым сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он также опубликовал фото и видеоподтверждение своих слов.

Прилет в аэропорту. Зашибись. Только что там были Хуснулин и Пушилин. И без них там хватает… Какой прекрасный день! — написал Андрющенко.

Также он с юмором назвал новую порцию "бавовны" для российских оккупантов "подарком себе на день рождение".

Зашибись. Лучший день июля. Это подарок на именины... Бу-га-га. Они пытаются себя убедить, что это — ПВО. Ну-ну. Разве что на земле было поражено, — иронично отметил Петр Андрющенко.

Впоследствии советник мэра Мариуполя подтвердил, что украинским воинам действительно удалось попасть в Мариупольский аэропорт, где базировались российские силы.

С направления на Донецк дважды стартовало ПВО в попытке сбить. Сбили аэропортом в итоге, — добавил он.

Фото: Мариуполь

Российские оккупанты активно воруют и вывозят продукцию с завода Ильича

29 июня появилась информация о том, что россияне через оккупированный Мариупольский порт вывозят продукцию с завода Ильича и оккупированного Донбасса.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Судно (заходившее в оккупированный Мариупольский порт - ред.) было загружено металлопродукцией. Эту металлопродукцию свозили с территории комбината Ильича и часть продукции, которую привлекли из Донецка, Енакиево и других металлургических предприятий. Везли их на автомобиле и грузили в порту.

Он также отметил, что возле порта появились два мобильных крана.

Раньше их не было, российские захватчики откуда-то их притащили.

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