В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы в районе аэропорта — фото и видео

12 июля, около 12:20, в захваченном Россией Мариуполе началась новая мощная "бавовна".
Главные тезисы
- В Мариуполе прогремели мощные взрывы в районе аэропорта.
- Советник мэра Мариуполя опубликовал фото и видео подтверждения информации о происшествии.
- Украинским воинам удалось попасть в Мариупольский аэропорт, где базировались российские силы, подтвердил советник городского головы.
Взрывы в Мариуполе 12 июля. Что известно
О "прилетах" первым сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Он также опубликовал фото и видеоподтверждение своих слов.
Также он с юмором назвал новую порцию "бавовны" для российских оккупантов "подарком себе на день рождение".
Впоследствии советник мэра Мариуполя подтвердил, что украинским воинам действительно удалось попасть в Мариупольский аэропорт, где базировались российские силы.
Российские оккупанты активно воруют и вывозят продукцию с завода Ильича
29 июня появилась информация о том, что россияне через оккупированный Мариупольский порт вывозят продукцию с завода Ильича и оккупированного Донбасса.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он также отметил, что возле порта появились два мобильных крана.
Раньше их не было, российские захватчики откуда-то их притащили.
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