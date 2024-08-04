В оккупированном Мариуполе вспыхнула военная база РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В оккупированном Мариуполе вспыхнула военная база РФ — видео

В оккупированном Мариуполе вспыхнула военная база РФ — видео
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Источник:  Петр Андрющенко

4 августа в оккупированном Россией Мариуполе произошел масштабный пожар. В частности, там вспыхнула новая военная база окупантов.

Главные тезисы

  • В оккупированном Мариуполе произошел пожар на новой военной базе оккупантов, вызванный неизвестными причинами.
  • Советник мэра города высказал предположения о перемещении ПВО из Мариуполя из-за опасений разоблачения российскими военными.
  • По словам советника, россияне начали формировать резерв в Мариуполе, включая размещение чеченских наемников Кадырова.

Что известно о "бавовне" в Мариуполе

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пожар возник в месте новой военной базы в районе "Хладокомбината".

По словам советника мэра, пожар наблюдает весь город.

Детонации пока нет. Взрывов не было, но россияне быстренько уезжают, — пишет Андрющенко.

Почему российские оккупанты убирают ПВО из Мариуполя

Ранее Андрющенко подчеркнул, что безопасность жителей города российских оккупантов не волнует, однако они боятся разоблачения украинскими военными мест нахождения собственных систем ПВО.

Он отметил, что непонятные вещи происходят с размещением оперативно-тактических складов с боекомплектом.

Россияне снова начали формировать их непосредственно в жилой застройке. Такого мы не видели уже почти год. В последний раз это случалось еще во время нашего контрнаступления, а теперь снова, — подчеркивает советник оккупированного россиянами города.

По его словам, сейчас затрудняюсь ответить, что заставляет российских оккупантов менять собственную тактику.

Однако они формируют резерв в Мариуполе. В частности, Андрющенко подчеркнул, что в город тайно завезли подразделения чеченских наемников Кадырова.

У нас есть определенные гипотезы относительно того, что происходит. Кажется, что россияне очень придирчиво смотрят в сторону Угледара и Розовки на Запорожье. Учитывая это, начинают формировать ресурсно-резервную базу, в частности, на территории Мариуполя, — предполагает советник мэра оккупированного города.

Это означает, что боекомплект и дальше будут размещать в жилой застройке. Так оккупанты уверены, что туда не прилетят ни дроны, ни ракеты. Ведь Украина не рискует гражданским населением.

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