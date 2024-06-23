В Мариуполе был замечен третий танкер РФ. Известная причина

Российские танкеры ранее были замечены 22 июня и 14 июня в порту оккупированного украинского города.
Главные тезисы
- Третий танкер РФ отмечен в порту Мариуполя на фоне активности с пусками ракет типа Калибр в Азовском море.
- Главные причины активности могут быть связаны с разделением мест хранения топлива и подготовкой порта для заправки носителей ракет.
- Партизаны устроили диверсию на железной дороге из Ростова в Мариуполь, что затрудняет опрокидывание войск и техники на оккупированную территорию.
- Поддержка морского пути и усиление безопасности в регионе критически важны для предотвращения угроз попыток агрессии.
Активность РФ может быть связана с пусками ракет типа Калибр по акватории Азовского моря.
Третий за последнее время танкер РФ был замечен в порту Мариуполя. Эта активность может быть связана с пусками ракет типа Калибр по акватории Азовского моря. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, есть две гипотезы:
Первая заключается в том, что, учитывая удары по нефтебазам и местам хранения топлива, россияне решили разделить места хранения на большее количество.
Вторая - учитывая, что носители "Калибров" до сих пор не в портах Азова, а прячутся стоянками на рейде в канале, рано или поздно возникнет потребность заправки. Поэтому, не исключено, что захватчики готовят порт для столь быстрого захода ночью.
Партизаны "Атеш" устроили диверсию на железной дороге из Ростова в Мариуполь.
В результате диверсии был уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющий российский Ростов с оккупированным украинским Мариуполем.
Этой ветвью армия РФ опрокидывает живую силу и технику на оккупированные территории. Также она открывает доступ к морскому пути.
В "Атеше" объяснили, что эта железнодорожная ветвь играет ключевую роль в опрокидывании военных сил и техники между разными частями Южного военного округа РФ.
Также она открывает доступ к морскому пути.
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