В Мариуполе был замечен третий танкер РФ. Известная причина

Российские танкеры ранее были замечены 22 июня и 14 июня в порту оккупированного украинского города.

Активность РФ может быть связана с пусками ракет типа Калибр по акватории Азовского моря.

Третий за последнее время танкер РФ был замечен в порту Мариуполя. Эта активность может быть связана с пусками ракет типа Калибр по акватории Азовского моря. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Утром уже не было в акватории порта, однако вечером уже на рейде в направлении входа в порт. Танкер грузоподъемности визуально класса до 1000 тонн нефтепродуктов. За такое время спокойно мог пройти в порт Азов (Ростов-на-Дону), Эйск и даже Керчь при определенных условиях, — считает чиновник. Поделиться

По его словам, есть две гипотезы:

Первая заключается в том, что, учитывая удары по нефтебазам и местам хранения топлива, россияне решили разделить места хранения на большее количество.

Вторая - учитывая, что носители "Калибров" до сих пор не в портах Азова, а прячутся стоянками на рейде в канале, рано или поздно возникнет потребность заправки. Поэтому, не исключено, что захватчики готовят порт для столь быстрого захода ночью.

Партизаны "Атеш" устроили диверсию на железной дороге из Ростова в Мариуполь.

В результате диверсии был уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющий российский Ростов с оккупированным украинским Мариуполем.

Этой ветвью армия РФ опрокидывает живую силу и технику на оккупированные территории. Также она открывает доступ к морскому пути.

Наш агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону – Мариуполь, – говорится в сообщении. Поделиться

В "Атеше" объяснили, что эта железнодорожная ветвь играет ключевую роль в опрокидывании военных сил и техники между разными частями Южного военного округа РФ.

Также она открывает доступ к морскому пути.