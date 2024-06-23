У Маріуполі помітили третій танкер РФ. Відома причина

Російські танкери раніше вже були помічені 22 червня та 14 червня в порту окупованого українського міста.

Активність РФ може бути пов’язана з пусками ракет типу Калібр з акваторії Азовського моря

Третій за останній час танкер РФ помітили в порту Маріуполя. Ця активність може бути пов'язана з пусками ракет типу Калібр з акваторії Азовського моря. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зранку вже не було в акваторії порту, проте ввечері вже на рейді в напряму на вхід до порту. Танкер вантажності візульно класу до 1000 тонн нафтопродуктів. За такий час спокійно міг пройти до порту Азов (Ростов-на-Дону), Ейськ та навіть Керч за певних умов, — вважає посадовець. Поширити

За його словами, є дві гипотези:

Перша полягає в тому, що з огляду на удари по нафтобазам та місцям зберігання палива, росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість.

Друга - з огляду на те, що носії "Калібрів" досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі, рано чи пізно виникне потреба заправки. Тому, не виключено, що загарбники готують порт для такого швидкого заходу вночі.

Партизани "Атеш" влаштували диверсію на залізниці з Ростова до Маріуполя — відео

У результаті диверсії було знищено релейну шафу на лінії, що з'єднує російський Ростов з окупованим українським Маріуполем .

Цією гілкою армія РФ перекидає живу силу і техніку на окуповані території. Також вона відкриває доступ до морського шляху.

Наш агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону — Маріуполь, — йдеться в повідомленні. Поширити

В "Атеш" пояснили, що ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу РФ.

Також вона відкриває доступ до морського шляху.