У Маріуполі помітили третій танкер РФ. Відома причина

Російські танкери раніше вже були помічені 22 червня та 14 червня в порту окупованого українського міста.
Головні тези:
- Третій танкер РФ помічений у порту Маріуполя на фоні активності з пусками ракет типу Калібр в Азовському морі.
- Головні причини активності можуть бути пов'язані з розділенням місць зберігання палива та підготовкою порту для заправки носіїв ракет.
- Партизани влаштували диверсію на залізниці з Ростова до Маріуполя, що ускладнює перекидання військ та техніки на окуповану територію.
- Підтримка морського шляху і посилення безпеки в регіоні є критично важливими для запобігання загрозам спроб агресії.
Активність РФ може бути пов’язана з пусками ракет типу Калібр з акваторії Азовського моря
Третій за останній час танкер РФ помітили в порту Маріуполя. Ця активність може бути пов'язана з пусками ракет типу Калібр з акваторії Азовського моря. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, є дві гипотези:
Перша полягає в тому, що з огляду на удари по нафтобазам та місцям зберігання палива, росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість.
Друга - з огляду на те, що носії "Калібрів" досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі, рано чи пізно виникне потреба заправки. Тому, не виключено, що загарбники готують порт для такого швидкого заходу вночі.
Партизани "Атеш" влаштували диверсію на залізниці з Ростова до Маріуполя — відео
У результаті диверсії було знищено релейну шафу на лінії, що з'єднує російський Ростов з окупованим українським Маріуполем .
Цією гілкою армія РФ перекидає живу силу і техніку на окуповані території. Також вона відкриває доступ до морського шляху.
В "Атеш" пояснили, що ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу РФ.
Також вона відкриває доступ до морського шляху.
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