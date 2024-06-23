У Маріуполі помітили третій танкер РФ. Відома причина
Категорія
Україна
Дата публікації

У Маріуполі помітили третій танкер РФ. Відома причина

Танкер
Джерело:  Петро Андрющенко

Російські танкери раніше вже були помічені 22 червня та 14 червня в порту окупованого українського міста.

Головні тези:

  • Третій танкер РФ помічений у порту Маріуполя на фоні активності з пусками ракет типу Калібр в Азовському морі.
  • Головні причини активності можуть бути пов'язані з розділенням місць зберігання палива та підготовкою порту для заправки носіїв ракет.
  • Партизани влаштували диверсію на залізниці з Ростова до Маріуполя, що ускладнює перекидання військ та техніки на окуповану територію.
  • Підтримка морського шляху і посилення безпеки в регіоні є критично важливими для запобігання загрозам спроб агресії.

Активність РФ може бути пов’язана з пусками ракет типу Калібр з акваторії Азовського моря

Третій за останній час танкер РФ помітили в порту Маріуполя. Ця активність може бути пов'язана з пусками ракет типу Калібр з акваторії Азовського моря. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зранку вже не було в акваторії порту, проте ввечері вже на рейді в напряму на вхід до порту. Танкер вантажності візульно класу до 1000 тонн нафтопродуктів. За такий час спокійно міг пройти до порту Азов (Ростов-на-Дону), Ейськ та навіть Керч за певних умов, — вважає посадовець.

За його словами, є дві гипотези:

Перша полягає в тому, що з огляду на удари по нафтобазам та місцям зберігання палива, росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість.

Друга -  з огляду на те, що носії "Калібрів" досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі, рано чи пізно виникне потреба заправки. Тому, не виключено, що загарбники готують порт для такого швидкого заходу вночі.

Партизани "Атеш" влаштували диверсію на залізниці з Ростова до Маріуполя — відео

У результаті диверсії було знищено релейну шафу на лінії, що з'єднує російський Ростов з окупованим українським Маріуполем .

Цією гілкою армія РФ перекидає живу силу і техніку на окуповані території. Також вона відкриває доступ до морського шляху.

Наш агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону — Маріуполь, — йдеться в повідомленні.

В "Атеш" пояснили, що ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу РФ.

Також вона відкриває доступ до морського шляху.

Диверсії такого роду не дозволяють окупантам розслабитися, нагадуючи, що вони повинні відповідати за свої дії, навіть на території РФ, — заявили в "Атеш".

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