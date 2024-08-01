Андрющенко заявив про дивну поведінку армії РФ в окупованому Маріуполі
Категорія
Україна
Дата публікації

Андрющенко заявив про дивну поведінку армії РФ в окупованому Маріуполі

Армія РФ
Джерело:  24 канал

За словами радника мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петра Андрющенка, російські загарбники продовжують розміщувати військову техніку у житлових кварталах міста, однак ППО почали звідти забирати. 

Головні тези:

  • Російські окупанти продовжують розміщувати військову техніку у житлових кварталах Маріуполя.
  • Армія РФ відправляє резерви до окупованого міста, утворюючи ресурсно-резервну базу.
  • Чеченські найманці Кадирова таємно завезені до Маріуполя, що на Запоріжжі.
  • Російські окупанти вірять, що розміщення боєкомплекту у житловій забудові захистить їх від дронів та ракет.
  • Андрющенко підкреслює, що безпека місцевого населення не є пріоритетом для російських окупантів.

Чому російські окупанти прибирають ППО з Маріуполя

Андрющенко підкреслив, що безпека жителів міста російських окупантів не хвилює, однак вони бояться викриття українськими військовими місць перебування власних систем ППО.

Він зазначив, що незрозумілі речі відбуваються із розміщенням оперативно-тактичних складів із боєкомплектом.

Російські окупанти завозять резерви до окупованого Маріуполя
Армія РФ в окупованому Маріуполі

Що відомо про дивні дії росіян в окупованому Маріуполі

Росіяни знову почали формувати їх безпосередньо в житловій забудові. Такого ми не бачили вже майже рік. Востаннє це траплялося ще під час нашого контрнаступу, а тепер знову, - підкреслює радник окупованого росіянами міста.

За його словами, наразі важко відповісти, що змушує російських окупантів змінювати власну тактику.

Однак вони формують резерв у Маріуполі.

Зокрема, Андрющенко підкреслив, що до міста таємно завезли підрозділи чеченських найманців Кадирова.

У нас є певні гіпотези щодо того, що відбувається. Здається, що росіяни дуже прискіпливо дивляться у бік Вугледару та Розівки, що на Запоріжжі. З огляду на це, починають формувати ресурсно-резервну базу, зокрема на території Маріуполя, - припускає радник мера окупованого міста.

Це означає, що боєкомплект і далі розташовуватимуть у житловій забудові. Так окупанти впевнені, що туди не прилетять ні дрони, ні ракети. Адже Україна не ризикує цивільним населенням.

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