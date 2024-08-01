Андрющенко заявил о странном поведении армии РФ в оккупированном Мариуполе
Категория
Украина
Дата публикации

Андрющенко заявил о странном поведении армии РФ в оккупированном Мариуполе

Армия РФ в Мариуполе
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Источник:  24 канал

По словам советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петра Андрющенко, российские захватчики продолжают размещать военную технику в жилых кварталах города, однако ПВО стали забирать оттуда.

Главные тезисы

  • Армия РФ продолжает размещать военную технику в жилых кварталах Мариуполя, несмотря на возможные угрозы для жителей.
  • Российские оккупанты боятся разоблачения украинскими военными мест нахождения собственных систем ПВО, поэтому убирают ПВО из города.
  • Оккупанты верят, что размещение боекомплекта в жилой застройке защитит их от дронов и ракет, несмотря на возможные риски для мирного населения.
  • Российские оккупанты тайно завозят в Мариуполь подразделения чеченских наемников Кадырова, проводя необъяснимую активную деятельность в городе.
  • Россияне начинают формировать ресурсно-резервную базу и резервы в Мариуполе, что вызывает вопросы и гипотезы относительно их действий.

Почему российские оккупанты убирают ПВО из Мариуполя

Андрющенко подчеркнул, что безопасность жителей города российских окупантов не волнует, однако они боятся разоблачения украинскими военными мест нахождения собственных систем ПВО.

Он отметил, что непонятные вещи происходят с размещением оперативно-тактических складов с боекомплектом.

Российские оккупанты завозят резервы в оккупированный Мариуполь
Армия РФ в оккупированном Мариуполе

Что известно об удивительных действиях россиян в оккупированном Мариуполе

Россияне снова начали формировать их непосредственно в жилой застройке. Такого мы не видели уже почти год. В последний раз это случалось еще во время нашего контрнаступления, а теперь снова, – подчеркивает советник оккупированного россиянами города.

По его словам, сейчас затрудняюсь ответить, что заставляет российских оккупантов менять собственную тактику.

Однако они формируют резерв в Мариуполе.

В частности, Андрющенко подчеркнул, что в город тайно завезли подразделения чеченских наемников Кадырова.

У нас есть определенные гипотезы относительно того, что происходит. Кажется, что россияне очень придирчиво смотрят в сторону Угледара и Розовки на Запорожье. Учитывая это, начинают формировать ресурсно-резервную базу, в частности, на территории Мариуполя, - предполагает советник мэра оккупированного города.

Это означает, что боекомплект и дальше будут размещать в жилой застройке. Так оккупанты уверены, что туда не прилетят ни дроны, ни ракеты. Ведь Украина не рискует гражданским населением.

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