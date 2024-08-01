По словам советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петра Андрющенко, российские захватчики продолжают размещать военную технику в жилых кварталах города, однако ПВО стали забирать оттуда.

Почему российские оккупанты убирают ПВО из Мариуполя

Андрющенко подчеркнул, что безопасность жителей города российских окупантов не волнует, однако они боятся разоблачения украинскими военными мест нахождения собственных систем ПВО.

Он отметил, что непонятные вещи происходят с размещением оперативно-тактических складов с боекомплектом.

Армия РФ в оккупированном Мариуполе

Что известно об удивительных действиях россиян в оккупированном Мариуполе

Россияне снова начали формировать их непосредственно в жилой застройке. Такого мы не видели уже почти год. В последний раз это случалось еще во время нашего контрнаступления, а теперь снова, – подчеркивает советник оккупированного россиянами города. Поделиться

По его словам, сейчас затрудняюсь ответить, что заставляет российских оккупантов менять собственную тактику.

Однако они формируют резерв в Мариуполе.

В частности, Андрющенко подчеркнул, что в город тайно завезли подразделения чеченских наемников Кадырова.

У нас есть определенные гипотезы относительно того, что происходит. Кажется, что россияне очень придирчиво смотрят в сторону Угледара и Розовки на Запорожье. Учитывая это, начинают формировать ресурсно-резервную базу, в частности, на территории Мариуполя, - предполагает советник мэра оккупированного города. Поделиться