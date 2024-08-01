По словам советника мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петра Андрющенко, российские захватчики продолжают размещать военную технику в жилых кварталах города, однако ПВО стали забирать оттуда.
Главные тезисы
- Армия РФ продолжает размещать военную технику в жилых кварталах Мариуполя, несмотря на возможные угрозы для жителей.
- Российские оккупанты боятся разоблачения украинскими военными мест нахождения собственных систем ПВО, поэтому убирают ПВО из города.
- Оккупанты верят, что размещение боекомплекта в жилой застройке защитит их от дронов и ракет, несмотря на возможные риски для мирного населения.
- Российские оккупанты тайно завозят в Мариуполь подразделения чеченских наемников Кадырова, проводя необъяснимую активную деятельность в городе.
- Россияне начинают формировать ресурсно-резервную базу и резервы в Мариуполе, что вызывает вопросы и гипотезы относительно их действий.
Почему российские оккупанты убирают ПВО из Мариуполя
Андрющенко подчеркнул, что безопасность жителей города российских окупантов не волнует, однако они боятся разоблачения украинскими военными мест нахождения собственных систем ПВО.
Он отметил, что непонятные вещи происходят с размещением оперативно-тактических складов с боекомплектом.
Что известно об удивительных действиях россиян в оккупированном Мариуполе
По его словам, сейчас затрудняюсь ответить, что заставляет российских оккупантов менять собственную тактику.
Однако они формируют резерв в Мариуполе.
В частности, Андрющенко подчеркнул, что в город тайно завезли подразделения чеченских наемников Кадырова.
Это означает, что боекомплект и дальше будут размещать в жилой застройке. Так оккупанты уверены, что туда не прилетят ни дроны, ни ракеты. Ведь Украина не рискует гражданским населением.
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