Мариупольские партизаны взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Мариупольские партизаны взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ — видео

Мариупольские партизаны взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ — видео
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Источник:  Мариупольский горсовет

В ночь на 28 февраля в Приморском районе Мариуполя был взорван автомобиль с работником Федеральной службы безопасности России.

Главные тезисы

  • Мариупольские партизаны провели взрыв автомобиля с работником ФСБ России.
  • Пострадавший сотрудник ФСБ был доставлен в реанимацию.
  • После инцидента увеличилось количество оперативных групп ФСБ в городе.

Мариупольские партизаны взорвали ФСБшника

Отмечается, что операция была реализована членами Мариупольского "Сопротивления".

В настоящее время ФСБшник находится в реанимации.

После взрыва в городе увеличилось количество оперативных групп ФСБ. В частности, российские террористы массово проводят задержание и пытаются выследить украинское подполье.

В настоящее время другие детали сделки неизвестны.

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