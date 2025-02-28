Мариупольские партизаны взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ — видео

В ночь на 28 февраля в Приморском районе Мариуполя был взорван автомобиль с работником Федеральной службы безопасности России.
Главные тезисы
- Мариупольские партизаны провели взрыв автомобиля с работником ФСБ России.
- Пострадавший сотрудник ФСБ был доставлен в реанимацию.
- После инцидента увеличилось количество оперативных групп ФСБ в городе.
Мариупольские партизаны взорвали ФСБшника
Отмечается, что операция была реализована членами Мариупольского "Сопротивления".
В настоящее время ФСБшник находится в реанимации.
После взрыва в городе увеличилось количество оперативных групп ФСБ. В частности, российские террористы массово проводят задержание и пытаются выследить украинское подполье.
В настоящее время другие детали сделки неизвестны.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-