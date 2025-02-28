Мариупольские партизаны взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ — видео

В ночь на 28 февраля в Приморском районе Мариуполя был взорван автомобиль с работником Федеральной службы безопасности России.

Мариупольские партизаны взорвали ФСБшника

Отмечается, что операция была реализована членами Мариупольского "Сопротивления".

В настоящее время ФСБшник находится в реанимации.

После взрыва в городе увеличилось количество оперативных групп ФСБ. В частности, российские террористы массово проводят задержание и пытаются выследить украинское подполье.

В настоящее время другие детали сделки неизвестны.