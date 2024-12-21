Движение сопротивления сожгло Z-автомобиль армии РФ в Мариуполе ― источники
Категория
Украина
Дата публикации

Движение сопротивления сожгло Z-автомобиль армии РФ в Мариуполе ― источники

машина
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Источник:  online.ua

Во временно оккупированном Мариуполе в результате операции местного сопротивления было уничтожено транспортное средство, которым пользовались солдаты РФ. Об этом сообщают источники Online.UA в Главном управлении разведки Украины.

Главные тезисы

  • Движение сопротивления в Мариуполе продолжает успешную "охоту" на вражеские цели.
  • Партизаны демонстрируют высокую эффективность в борьбе с российскими захватчиками.
  • Украинская разведка напоминает, что за любое преступление страны-агрессорки РФ будет мощное и неотвратимое возмездие.

Украинские партизаны продолжают успешно уничтожать технику армии РФ

Как сообщают инсайдеры в ГУР, это произошло 20 декабря вблизи военного учебного заведения им. Нахимова.

Движения сопротивления удалось уничтожить автомобиль "Нива", который использовался вражескими войсками на временно оккупированной территории Украины с помощью зажигательной смеси.

Собеседники Online.UA в военной разведке подчеркнули, что это была очередная акция-напоминание всем российским оккупантам.

И днем и ночью, дома и на службе, каждый оккупант, его приспешники и имущество являются мишенями для украинских спецслужб. Сегодня "благодатный огонь" украинского сопротивления сошел на вражескую "Ниву", а завтра он может сойти и на головы российских террористов. Никто из захватчиков не будет чувствовать себя в безопасности, где бы он ни был, — отмечают анонимные источники в ГУР.

ГУР показало уничтожение российского истребителя Су-30

Недавно украинские разведчики сообщили о новых серьезных потерях страны-агрессорки России.

Как оказалось, враг не способен защитить от уничтожения истребители на собственной территории.

ГУР отмечает, что 14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.

Более того, указано, что 13 декабря мощный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

Что важно понимать, упомянутые военные объекты страна-агрессорка использовала в захватнической войне против Украины.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине! — сказано в официальном заявлении украинских разведчиков.

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