Движение сопротивления сожгло Z-автомобиль армии РФ в Мариуполе ― источники

Во временно оккупированном Мариуполе в результате операции местного сопротивления было уничтожено транспортное средство, которым пользовались солдаты РФ. Об этом сообщают источники Online.UA в Главном управлении разведки Украины.

Украинские партизаны продолжают успешно уничтожать технику армии РФ

Как сообщают инсайдеры в ГУР, это произошло 20 декабря вблизи военного учебного заведения им. Нахимова.

Движения сопротивления удалось уничтожить автомобиль "Нива", который использовался вражескими войсками на временно оккупированной территории Украины с помощью зажигательной смеси.

Собеседники Online.UA в военной разведке подчеркнули, что это была очередная акция-напоминание всем российским оккупантам.

И днем и ночью, дома и на службе, каждый оккупант, его приспешники и имущество являются мишенями для украинских спецслужб. Сегодня "благодатный огонь" украинского сопротивления сошел на вражескую "Ниву", а завтра он может сойти и на головы российских террористов. Никто из захватчиков не будет чувствовать себя в безопасности, где бы он ни был, — отмечают анонимные источники в ГУР. Поделиться

ГУР показало уничтожение российского истребителя Су-30

Недавно украинские разведчики сообщили о новых серьезных потерях страны-агрессорки России.

Как оказалось, враг не способен защитить от уничтожения истребители на собственной территории.

ГУР отмечает, что 14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.

Более того, указано, что 13 декабря мощный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

Что важно понимать, упомянутые военные объекты страна-агрессорка использовала в захватнической войне против Украины.