Движение сопротивления сожгло Z-автомобиль армии РФ в Мариуполе ― источники

Во временно оккупированном Мариуполе в результате операции местного сопротивления было уничтожено транспортное средство, которым пользовались солдаты РФ. Об этом сообщают источники Online.UA в Главном управлении разведки Украины.
Главные тезисы
- Движение сопротивления в Мариуполе продолжает успешную "охоту" на вражеские цели.
- Партизаны демонстрируют высокую эффективность в борьбе с российскими захватчиками.
- Украинская разведка напоминает, что за любое преступление страны-агрессорки РФ будет мощное и неотвратимое возмездие.
Украинские партизаны продолжают успешно уничтожать технику армии РФ
Как сообщают инсайдеры в ГУР, это произошло 20 декабря вблизи военного учебного заведения им. Нахимова.
Движения сопротивления удалось уничтожить автомобиль "Нива", который использовался вражескими войсками на временно оккупированной территории Украины с помощью зажигательной смеси.
Собеседники Online.UA в военной разведке подчеркнули, что это была очередная акция-напоминание всем российским оккупантам.
ГУР показало уничтожение российского истребителя Су-30
Недавно украинские разведчики сообщили о новых серьезных потерях страны-агрессорки России.
Как оказалось, враг не способен защитить от уничтожения истребители на собственной территории.
ГУР отмечает, что 14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.
Более того, указано, что 13 декабря мощный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.
Что важно понимать, упомянутые военные объекты страна-агрессорка использовала в захватнической войне против Украины.
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