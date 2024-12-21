Рух опору спалив Z-автомобіль російських загарбників у Маріуполі ― джерела

І вдень і вночі, вдома та на службі, кожен окупант, його поплічники та майно є мішенями для українських спецслужб. Сьогодні “благодатний вогонь” українського опору зійшов на ворожу “Ниву”, а завтра він може зійти і на голови російських терористів. Ніхто із загарбників не почуватиметься в безпеці, де б він не був, — наголошують анонімні джерела в ГУР.