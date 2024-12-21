Рух опору спалив Z-автомобіль російських загарбників у Маріуполі ― джерела
Категорія
Україна
Дата публікації

Рух опору спалив Z-автомобіль російських загарбників у Маріуполі ― джерела

автівка
Джерело:  online.ua

У тимчасово окупованому Маріуполі внаслідок операції місцевого руху опору було знищено транспортний засіб, яким користувалися солдати РФ. Про це повідомляють джерела Online.UA в Головному управлінні розвідки України.

Головні тези:

  • Рух опору в Маріуполі продовжує успішне “полювання” на ворожі цілі.
  • Партизани демонструють високу ефективність у боротьбі з російськими загарбниками.
  • Українська розвідка нагадує, що за будь-який злочин країни-агресорки РФ буде потужна та невідворотна відплата.

Українські партизани продовжують успішно знищувати техніку армії РФ

Як повідомляють інсайдери у ГУР, подія сталася 20 грудня поблизу військового навчального закладу ім. Нахімова.

Руху опору вдалося знищити автомобіль “Нива”, що використовувався ворожими військами на тимчасово окупованій території України, за допомогою запалювальної суміші.

Співрозмовники Online.UA у воєнній розвідці наголосили, що це була чергова акція-нагадування усім російським окупантам, які плюндрують українську землю.

І вдень і вночі, вдома та на службі, кожен окупант, його поплічники та майно є мішенями для українських спецслужб. Сьогодні “благодатний вогонь” українського опору зійшов на ворожу “Ниву”, а завтра він може зійти і на голови російських терористів. Ніхто із загарбників не почуватиметься в безпеці, де б він не був, — наголошують анонімні джерела в ГУР.

ГУР показало знищення російського винищувача Су-30

Нещодавно українські розвідники повідомили про нові серйозні втрати країни-агресорки Росії.

Як виявилося, ворог не здатен захистити від знищення винищувачі на власній території.

ГУР зазначає, що 14 грудня 2024 року у місті Кримськ Краснодарського краю Росії просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.

Ба більше, вказано, що 13 грудня потужна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

Що важливо розуміти, згадані військові об’єкти країна-агресорка використовувала у загарбницькій війні проти України.

ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні! — йдеться в офіційній заяві українських розвідників.

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