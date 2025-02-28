Маріупольські партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ — відео

У ніч на 28 лютого в Приморському районі Маріуполя було підірвано автомобіль з працівником Федеральної служби безпеки Росії.
Головні тези:
- У Маріуполі було підірвано автомобіль із співробітником ФСБ Росії в Приморському районі.
- Операцію виконали члени Маріупольського “Спротиву”; постраждалого доставлено до реанімації.
- Після події у місті зросла кількість оперативних груп ФСБ, що здійснюють затримання та розшуки.
Маріупольські партизани підірвали ФСБшника
Зазначається, що операція була реалізована членами Маріупольського "Спротиву".
Наразі ФСБшник перебуває в реанімації.
Після підриву в місті збільшилася кількість оперативних груп ФСБ. Зокрема російські терористи масово проводять затримання й намагаються вистежити українське підпілля.
Наразі інші деталі операції невідомі.
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