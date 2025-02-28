Маріупольські партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Маріупольські партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ — відео

підірване авто
Джерело:  Маріупольська міськрада

У ніч на 28 лютого в Приморському районі Маріуполя було підірвано автомобіль з працівником Федеральної служби безпеки Росії.

Головні тези:

  • У Маріуполі було підірвано автомобіль із співробітником ФСБ Росії в Приморському районі.
  • Операцію виконали члени Маріупольського “Спротиву”; постраждалого доставлено до реанімації.
  • Після події у місті зросла кількість оперативних груп ФСБ, що здійснюють затримання та розшуки.

Маріупольські партизани підірвали ФСБшника

Зазначається, що операція була реалізована членами Маріупольського "Спротиву".

Наразі ФСБшник перебуває в реанімації.

Після підриву в місті збільшилася кількість оперативних груп ФСБ. Зокрема російські терористи масово проводять затримання й намагаються вистежити українське підпілля.

Наразі інші деталі операції невідомі.

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