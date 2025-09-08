Росія планує побудувати військовий об'єкт на маріупольській "Азовсталі" — що відомо
Росія планує побудувати військовий об'єкт на маріупольській "Азовсталі" — що відомо

Азовсталь
Джерело:  Петро Андрющенко

В окупованому Маріуполі на території зруйнованого металургійного комбінату "Азовсталь" росіяни планують побудувати військовий об’єкт. Під'єднати який хочуть до Запорізької АЕС.

Головні тези:

  • Росія планує побудувати військовий об'єкт на території “Азовсталі” у Маріуполі.
  • Під'єднання цього об'єкту до енергомережі вказує на його стратегічне значення для окупантів.
  • Реконструкція електромереж у місті свідчить про збільшену активність російської сторони в регіоні.

Росія побудує військовий об'єкт на маріупольській "Азовсталі"

Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Поки місто виживає без води, росіяни потихеньку підключають зруйновану Азовсталь до енергомережі. Затверджено проєкт реконструкції двох ЛЕП 110 кВ — з відгалуженням на підстанцію "Азовсталь № 7.

Він оприлюднив фотокопії кількох сторінок проєкту планування території, розробленого федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої освіти "Донбаська національна академія будівництва та архітектури".

Згідно з документами, йдеться про реконструкцію ВЛ 110 кВ Заря-Ілліч з відгалуженням на підстанцію "Азовсталь №7" та високовольтної лінії 110 кВ Заря-Азовсталь № 8.

Замовником проєкту виступає ТОВ "Кашпін". У його межах планується реконструювати 26,68 км ліній та замінити 18 опор.

А тепер головне: лінія раптово закінчується на правому березі Кальміусу. Перед входом на територію Азовсталі. Все. Далі — тиша. Всі інші плани інфраструктури засекретили. Що прямо вказує на план перетворити територію Азовсталь геть не на мирний об'єкт.

За словами Андрющенка, ця ЛЕП стане частиною нової енергетичної магістралі РФ — від Запорізької АЕС до Донеччини, через Волноваху та Тельманове і далі вглиб території РФ.

Власне те, про що ми кажемо понад рік стає реальністю. Під показове мовчання МАГАТЕ та Енергоатому.

