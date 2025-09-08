Росія планує побудувати військовий об'єкт на маріупольській "Азовсталі" — що відомо

В окупованому Маріуполі на території зруйнованого металургійного комбінату "Азовсталь" росіяни планують побудувати військовий об’єкт. Під'єднати який хочуть до Запорізької АЕС.

Росія побудує військовий об'єкт на маріупольській "Азовсталі"

Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Поки місто виживає без води, росіяни потихеньку підключають зруйновану Азовсталь до енергомережі. Затверджено проєкт реконструкції двох ЛЕП 110 кВ — з відгалуженням на підстанцію "Азовсталь № 7. Поширити

Він оприлюднив фотокопії кількох сторінок проєкту планування території, розробленого федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої освіти "Донбаська національна академія будівництва та архітектури".

Згідно з документами, йдеться про реконструкцію ВЛ 110 кВ Заря-Ілліч з відгалуженням на підстанцію "Азовсталь №7" та високовольтної лінії 110 кВ Заря-Азовсталь № 8.

Замовником проєкту виступає ТОВ "Кашпін". У його межах планується реконструювати 26,68 км ліній та замінити 18 опор.

А тепер головне: лінія раптово закінчується на правому березі Кальміусу. Перед входом на територію Азовсталі. Все. Далі — тиша. Всі інші плани інфраструктури засекретили. Що прямо вказує на план перетворити територію Азовсталь геть не на мирний об'єкт. Поширити

За словами Андрющенка, ця ЛЕП стане частиною нової енергетичної магістралі РФ — від Запорізької АЕС до Донеччини, через Волноваху та Тельманове і далі вглиб території РФ.