"Азов" спростував брехню РФ про захоплення Родинського на Донеччині

14-та бригада оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов" офіційно підтвердила, що місто Родинське на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони. Що важливо розуміти, про окупацію цього населеного пункту нещодавно збрехала армія РФ.

"Азов" попередив про новий фейк росіян

Родинське під контролем Сил оборони. Сили оборони України утримують н. п. Родинське, попри брехливі заяви окупантів, — йдеться в офіційній заяві українських воїнів. Поширити

Окрім того, наголошується, що ті поодинокі російські загарбники, яким все-таки вдається просочитися в місто, дуже швидко виявляються та ліквідовуються всіма можливими засобами.

“Азов” наголошує, що бойова робота на цій ділянці фронту триває цілодобово.

Росія використовує брехню як зброю — нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія — протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни, — пояснюють “Азовці” Поширити

Українські оборонці також опублікували відеопідтвердження своїм словам, щоб не бути голослівними, як росіяни.

На ньому можна побачити український прапор, встановлений у Родинському бійцями 14-ї бригади оперативного призначення “Червона Калина” 1-го корпусу НГУ “Азов”.

До слова, 30 грудня офіційно стало відомо, що 12-та бригада Національної гвардії України “Азов” зайняла смугу оборони на Добропільському напрямку.