"Азов" спростував брехню РФ про захоплення Родинського на Донеччині
Україна
Дата публікації

"Азов" попередив про новий фейк росіян
Джерело:  АЗОВ

14-та бригада оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов" офіційно підтвердила, що місто Родинське на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони. Що важливо розуміти, про окупацію цього населеного пункту нещодавно збрехала армія РФ.

Головні тези:

  • Ворог активно використовує брехню як зброю — нарівні з гарматами та ракетами. 
  • “Азовці” одразу оприлюднили відеопідтвердження своїм словам.

Родинське під контролем Сил оборони. Сили оборони України утримують н. п. Родинське, попри брехливі заяви окупантів, — йдеться в офіційній заяві українських воїнів.

Окрім того, наголошується, що ті поодинокі російські загарбники, яким все-таки вдається просочитися в місто, дуже швидко виявляються та ліквідовуються всіма можливими засобами.

“Азов” наголошує, що бойова робота на цій ділянці фронту триває цілодобово.

Росія використовує брехню як зброю — нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія — протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни, — пояснюють “Азовці”

Українські оборонці також опублікували відеопідтвердження своїм словам, щоб не бути голослівними, як росіяни.

На ньому можна побачити український прапор, встановлений у Родинському бійцями 14-ї бригади оперативного призначення “Червона Калина” 1-го корпусу НГУ “Азов”.

До слова, 30 грудня офіційно стало відомо, що 12-та бригада Національної гвардії України “Азов” зайняла смугу оборони на Добропільському напрямку.

Україна
Дата публікації
