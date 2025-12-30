"Азов" зайняв смугу оборони на Добропільському напрямку

30 грудня офіційно було оголошено, що 12-та бригада Національної гвардії України “Азов” зайняла смугу оборони на Добропільському напрямку.
Головні тези:
- Бригада “Азов” значно посилить вогневу міць і спроможності корпусу з пошуку і ліквідації сил ЗС РФ.
- 30 грудня кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту сягнула 63.
“Азов” буде відбивати російські атаки на Добропільському напрямку
За словами українських воїнів, підрозділи бригади вже виконують бойові завдання в зоні відповідальності 1 корпусу НГУ ”Азов” і активно знищують російських загарбників.
Окрім того, наголошується, що у взаємодії з підрозділами Сил оборони України проводяться контрдиверсійні, ударно-пошукові дії, а також укріплення лінії оборони на напрямку.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 63.
