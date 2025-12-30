"Азов" зайняв смугу оборони на Добропільському напрямку

30 грудня офіційно було оголошено, що 12-та бригада Національної гвардії України “Азов” зайняла смугу оборони на Добропільському напрямку.

“Азов” буде відбивати російські атаки на Добропільському напрямку

За словами українських воїнів, підрозділи бригади вже виконують бойові завдання в зоні відповідальності 1 корпусу НГУ ”Азов” і активно знищують російських загарбників.

Окрім того, наголошується, що у взаємодії з підрозділами Сил оборони України проводяться контрдиверсійні, ударно-пошукові дії, а також укріплення лінії оборони на напрямку.

Бригада «Азов» значно посилить вогневу міць і спроможності корпусу з пошуку і ліквідації сил зс рф. Більше новин про напрямок, більше знищених окупантів, їхньої техніки та озброєння — у наступних публікаціях. Слідкуйте за публікаціями і підтримуйте «Азов», — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 63.