"Азов" занял полосу обороны на Добропольском направлении
"Азов" занял полосу обороны на Добропольском направлении

"Азов" будет отражать российские атаки на Добропольском направлении
Источник:  АЗОВ

30 декабря официально было объявлено, что 12 бригада Национальной гвардии Украины "Азов" заняла полосу обороны на Добропольском направлении.

Главные тезисы

  • Бригада "Азов" значительно усилит огневую мощь и способности корпуса по поиску и ликвидации сил ВС РФ.
  • 30 декабря количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составило 63.

"Азов" будет отражать российские атаки на Добропольском направлении

По словам украинских воинов, подразделения бригады уже выполняют боевые задания в зоне ответственности 1 корпуса НГУ "Азов" и активно уничтожают российских захватчиков.

Кроме того, указано, что во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины проводятся контрдиверсионные, ударно-розыскные действия, а также укрепление линии обороны на направлении.

Бригада «Азов» значительно усилит огневую мощь и способности корпуса по поиску и ликвидации сил из вс рф. Больше новостей о направлении, уничтоженных окупантов, их технике и вооружении — в следующих публикациях. Следите за публикациями и поддерживайте «Азов», — сказано в официальном заявлении.

Как сообщает Генштаб ВСУ, с начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 63.

Противник с территории России нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Блешня, Ясна Поляна, Янжуловка, Костобобров Черниговской области; Рогизное, Волфино, Гудово, Искрисковщина, Бобиловка, Стягайловка Сумской области.

