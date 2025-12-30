"Азов" занял полосу обороны на Добропольском направлении

30 декабря официально было объявлено, что 12 бригада Национальной гвардии Украины "Азов" заняла полосу обороны на Добропольском направлении.

"Азов" будет отражать российские атаки на Добропольском направлении

По словам украинских воинов, подразделения бригады уже выполняют боевые задания в зоне ответственности 1 корпуса НГУ "Азов" и активно уничтожают российских захватчиков.

Кроме того, указано, что во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины проводятся контрдиверсионные, ударно-розыскные действия, а также укрепление линии обороны на направлении.

Бригада «Азов» значительно усилит огневую мощь и способности корпуса по поиску и ликвидации сил из вс рф. Больше новостей о направлении, уничтоженных окупантов, их технике и вооружении — в следующих публикациях. Следите за публикациями и поддерживайте «Азов», — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Как сообщает Генштаб ВСУ, с начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 63.