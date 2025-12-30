"Азов" занял полосу обороны на Добропольском направлении

30 декабря официально было объявлено, что 12 бригада Национальной гвардии Украины "Азов" заняла полосу обороны на Добропольском направлении.
Главные тезисы
- Бригада "Азов" значительно усилит огневую мощь и способности корпуса по поиску и ликвидации сил ВС РФ.
- 30 декабря количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составило 63.
"Азов" будет отражать российские атаки на Добропольском направлении
По словам украинских воинов, подразделения бригады уже выполняют боевые задания в зоне ответственности 1 корпуса НГУ "Азов" и активно уничтожают российских захватчиков.
Кроме того, указано, что во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины проводятся контрдиверсионные, ударно-розыскные действия, а также укрепление линии обороны на направлении.
Как сообщает Генштаб ВСУ, с начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 63.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-