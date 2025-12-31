США отменили санкции против бывшего топ-менеджера "Сбербанка"

Министерство финансов США обновило санкционный список. Журналисты сразу обратили внимание на то, что из него исключили бывшую высокопоставленную руководительницу крупнейшего российского банка — "Сбербанк".

Что известно о новом решении Минфина США

Что важно понимать, из списка подсанкционных лиц убрали Александру Бурико.

Она ранее работала в должности старшей вице-президента и заместителя председателя правления "Сбербанка".

Журналисты обращают внимание, что Бурико попала под санкции в мае 2022 года.

После полномасштабного вторжения России в Украину Минфин США расширил так называемый "черный список". Именно тогда в него попали 8 топ-менеджеров российского "Сбербанка".

По словам американских властей, эти меры имели целью ограничить возможности банка финансово поддерживать войну России против Украины.

Кроме того, указано, что сам “Сбербанк” продолжает находиться под санкциями США, введенными в апреле 2022 года.

Они подразумевают замораживание активов в США и запрет на любые деловые операции с американскими компаниями и гражданами.