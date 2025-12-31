США отменили санкции против бывшего топ-менеджера "Сбербанка"
Категория
Экономика
Дата публикации

США отменили санкции против бывшего топ-менеджера "Сбербанка"

Минфин США
Что известно о новом решении Минфина США
Read in English
Читати українською

Министерство финансов США обновило санкционный список. Журналисты сразу обратили внимание на то, что из него исключили бывшую высокопоставленную руководительницу крупнейшего российского банка — "Сбербанк".

Главные тезисы

  • Сам "Сбербанк" и дальше находится под санкциями США.
  • Эти ограничения предполагают замораживание активов в Штатах и запрет на любые деловые операции с американскими компаниями и гражданами.

Что известно о новом решении Минфина США

Что важно понимать, из списка подсанкционных лиц убрали Александру Бурико.

Она ранее работала в должности старшей вице-президента и заместителя председателя правления "Сбербанка".

Журналисты обращают внимание, что Бурико попала под санкции в мае 2022 года.

После полномасштабного вторжения России в Украину Минфин США расширил так называемый "черный список". Именно тогда в него попали 8 топ-менеджеров российского "Сбербанка".

По словам американских властей, эти меры имели целью ограничить возможности банка финансово поддерживать войну России против Украины.

Кроме того, указано, что сам “Сбербанк” продолжает находиться под санкциями США, введенными в апреле 2022 года.

Они подразумевают замораживание активов в США и запрет на любые деловые операции с американскими компаниями и гражданами.

В Минфине США отметили, что исключение отдельного лица из списка не изменяет санкционный статус банка, но отражает пересмотр персонального состава ограничительных мер.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп требует от Зеленского, чтобы украинцы получали "тройную" зарплату
Трамп хочет, чтобы зарплаты украинцев существенно выросли
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Начало плохого анекдота". Сомали возглавит Совбез ООН
Сомали возглавит Совбез ООН — к чему готовиться
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Рыбинске горят и взрываются резервуары с горючим — видео
В Рыбинске началась новая громкая "бавовна"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?