Россия обходит санкции США насчет экспорта СПГ в Арктике

Россия использует единственный ледокол, чтобы зимой продолжать экспорт сжиженного природного газа из подсанкционного проекта в Арктике.
Главные тезисы
- Россия обходит санкции США и продолжает экспорт СПГ из подсанкционной станции в Арктике, используя единственный ледокол.
- Ледокольный танкер Christophe De Margerie позволяет России поддерживать экспорт СПГ в условиях замерзших районов в течение всего года.
Россия продолжает экспорт СПГ с подсанкционной станции в Арктике
По данным Bloomberg, ледоколамный танкер Christophe De Margerie пришвартовался в понедельник к подсанкционному заводу Arctic LNG 2 и готовится экспортировать свою третью с 20 декабря партию.
Этот танкер является единственным действующим судном в российском теневом флоте СПГ, способным плавать в замерзших районах в течение всего года, отмечает издание. Зимой лед вокруг завода Arctic LNG 2 становится слишком толстым для прохождения обычных судов, и в прошлом месяце один из танкеров был вынужден приостановить попытку загрузки СПГ, потому что не мог подойти к терминалу через лед.
Вместо этого танкер Christophe De Margerie, построенный по модели Arc7, уже доставил последние две партии груза на плавучее хранилище Saam в Мурманской области на западе России. Топливо из этого хранилища может быть загружено обычными судами и доставлено в Китай, единственный покупатель российского подсанкционного СПГ. Эта торговля, вероятно, будет продолжаться до открытия более короткого восточного морского пути, когда растает лед летом.
По данным медиаресурса, единственное ледокольное судно позволяет Arctic LNG 2 работать примерно на 25% от своей текущей мощности. В прошлом месяце Россия завершила строительство первого отечественного танкера для перевозки СПГ ледового класса «Алексей Косыгин», направляющегося в Арктику с Дальнего Востока страны. Это судно также может способствовать увеличению экспорта с того же завода.
Arctic LNG 2, Saam и Christophe De Margerie попали под санкции администрации бывшего президента США Джо Байдена.
