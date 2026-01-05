Россия обходит санкции США насчет экспорта СПГ в Арктике

Россия продолжает экспорт СПГ с подсанкционной станции в Арктике

По данным Bloomberg, ледоколамный танкер Christophe De Margerie пришвартовался в понедельник к подсанкционному заводу Arctic LNG 2 и готовится экспортировать свою третью с 20 декабря партию.

Этот танкер является единственным действующим судном в российском теневом флоте СПГ, способным плавать в замерзших районах в течение всего года, отмечает издание. Зимой лед вокруг завода Arctic LNG 2 становится слишком толстым для прохождения обычных судов, и в прошлом месяце один из танкеров был вынужден приостановить попытку загрузки СПГ, потому что не мог подойти к терминалу через лед.

Вместо этого танкер Christophe De Margerie, построенный по модели Arc7, уже доставил последние две партии груза на плавучее хранилище Saam в Мурманской области на западе России. Топливо из этого хранилища может быть загружено обычными судами и доставлено в Китай, единственный покупатель российского подсанкционного СПГ. Эта торговля, вероятно, будет продолжаться до открытия более короткого восточного морского пути, когда растает лед летом.

Продолжение экспорта является стимулом для России, пытающейся увеличить продажи СПГ в условиях усиления западных санкций и потери европейского рынка как своего главного покупателя. Прошлой зимой Arctic LNG 2 был вынужден значительно сократить производство из-за отсутствия судов для перевозки и переполненных хранилищ. Поделиться

По данным медиаресурса, единственное ледокольное судно позволяет Arctic LNG 2 работать примерно на 25% от своей текущей мощности. В прошлом месяце Россия завершила строительство первого отечественного танкера для перевозки СПГ ледового класса «Алексей Косыгин», направляющегося в Арктику с Дальнего Востока страны. Это судно также может способствовать увеличению экспорта с того же завода.