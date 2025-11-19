США приняли новые санкции против ряда IT-компаний РФ

Соединенные Штаты 19 ноября ввели санкции против ряда российских компаний из сферы IT-индустрии и нескольких россиян, которые могут быть причастны к кибератакам. Также под ограничения попали несколько IT-компаний из других стран.

Российские IT-компании попали под санкции США: кто в списках

Отмечается, что основанием для введения новых ограничений против российских компаний и связанных с ними лиц и организаций стали "регуляционные действия по санкциям, связанным с Украиной и Россией", а также закон CAATSA.

Цель — прекращение кибератак и попыток обхода ограничений уже действующих санкций россиянами.

Об этом сообщает сайт Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Под санкции подверглись активы указанных компаний и лиц, находящихся под юрисдикцией США. Какие-либо транзакции с указанными субъектами запрещены под угрозой вторичных санкций.

Какие компании попали под ограничения:

MEDIA LAND, LLC (Россия);

ML.CLOUD, DC (Россия);

KIRISHI LLC (Россия);

MEDIA LAND TECHNOLOGY LLC (Россия);

DATAVICE MCHJ (Узбекистан);

HYPERCORE LTD (Великобритания);

SMART DIGITAL IDEAS DOO CYBER4 (Сербия).

Кроме этого, под ограничения попал ряд граждан РФ, связанных с этими компаниями: