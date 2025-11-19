США приняли новые санкции против ряда IT-компаний РФ

Соединенные Штаты 19 ноября ввели санкции против ряда российских компаний из сферы IT-индустрии и нескольких россиян, которые могут быть причастны к кибератакам. Также под ограничения попали несколько IT-компаний из других стран.
Главные тезисы
- США ввели новые санкции против российских IT-компаний и лиц в связи с кибератаками и обходными действиями по санкциям.
- Ограниченным фирмам запрещены транзакции из США в рамках усилий по прекращению кибератак и попыток обхода санкций.
- Среди ограниченных компаний - российские Media Land, ML.CLOUD, Kirishi LLC, а также другие компании из Узбекистана, Великобритании и Сербии.
Российские IT-компании попали под санкции США: кто в списках
Отмечается, что основанием для введения новых ограничений против российских компаний и связанных с ними лиц и организаций стали "регуляционные действия по санкциям, связанным с Украиной и Россией", а также закон CAATSA.
Цель — прекращение кибератак и попыток обхода ограничений уже действующих санкций россиянами.
Об этом сообщает сайт Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Под санкции подверглись активы указанных компаний и лиц, находящихся под юрисдикцией США. Какие-либо транзакции с указанными субъектами запрещены под угрозой вторичных санкций.
Какие компании попали под ограничения:
MEDIA LAND, LLC (Россия);
ML.CLOUD, DC (Россия);
KIRISHI LLC (Россия);
MEDIA LAND TECHNOLOGY LLC (Россия);
DATAVICE MCHJ (Узбекистан);
HYPERCORE LTD (Великобритания);
SMART DIGITAL IDEAS DOO CYBER4 (Сербия).
Кроме этого, под ограничения попал ряд граждан РФ, связанных с этими компаниями:
Максим Макаров;
Юлия Панкова;
Александр Волосовик (более известный, как Ohyeahhellno);
Илья Закиров;
Кирилл Затолокин (более известный, как downlow).
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-