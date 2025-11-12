Канада ужесточила антироссийские санкции — кто в списках

Канада ужесточила антироссийские санкции, ограничив деятельность более 20 человек и учреждений и сотен судов теневого флота.

Канада приняла новые санкции против РФ

Об этом объявили в Министерстве иностранных дел Канады.

Новые ограничительные меры Канады повысят экономическую цену, которую Россия платит за свое неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину, ударив по ее энергетическим доходам и финансовым партнерам. В то же время, они также снизят обычные и гибридные военные возможности РФ.

Отмечается, что в санкционный список добавили 13 человек и 11 учреждений, среди которых несколько привлеченных в реализации дроновой программы РФ.

Канада также впервые ввела санкции против организаций, поставляющих кибернетическую инфраструктуру, используемую в российских гибридных стратегиях против Украины. Под санкции попали также несколько заводов сжиженного газа.

По данным министерства, под канадские санкции попали 100 судов российского теневого флота.