Канада предоставляет Украине 92 млн грн для усиления кибербезопасности
Канада предоставляет Украине 92 млн грн для усиления кибербезопасности

Михаил Федоров
Канада
В современной войне кибербезопасность — это об устойчивости государства, непрерывной работе критической инфраструктуры и безопасном доступе к цифровым услугам. Канада поддерживает укрепление цифровой экосистемы Украины и выделяет 92 млн грн в рамках Таллиннского механизма.

  • Канада выделяет 92 млн грн Украине для усиления кибербезопасности и противодействия кибератакам.
  • В рамках Таллиннского механизма идентифицировано шесть проектов для финансирования, включая Чернобыльскую АЭС и Госпогранслужбу Украины.
  • Помимо финансовой помощи, Канада активно повышает экспертизу в области кибербезопасности через тренинги и мероприятия для государственных органов и предприятий.

Канада выделяет 92 млн грн на усиление киберустойчивости Украины

Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это вклад в усиление критической инфраструктуры, противодействие кибератакам, развитие современных систем обнаружения и реагирования, а также обеспечение оборудования защиты цифровых процессов.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Первый вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации

Канадские партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования. Среди них:

  • Государственная судебная администрация Украины

  • Чернобыльская АЭС

  • Государственная пограничная служба Украины

Помимо финансирования Канада помогает повышать экспертизу в кибербезопасности. Благодаря тренингам и встречам Национального киберкластера госорганы и предприятия критической инфраструктуры получают знания и инструменты для эффективной защиты.

Спасибо Канаде за доверие, стратегическое партнерство и усиление киберустойчивости Украины.

