Канада предоставляет Украине 92 млн грн для усиления кибербезопасности

В современной войне кибербезопасность — это об устойчивости государства, непрерывной работе критической инфраструктуры и безопасном доступе к цифровым услугам. Канада поддерживает укрепление цифровой экосистемы Украины и выделяет 92 млн грн в рамках Таллиннского механизма.
Главные тезисы
- Канада выделяет 92 млн грн Украине для усиления кибербезопасности и противодействия кибератакам.
- В рамках Таллиннского механизма идентифицировано шесть проектов для финансирования, включая Чернобыльскую АЭС и Госпогранслужбу Украины.
- Помимо финансовой помощи, Канада активно повышает экспертизу в области кибербезопасности через тренинги и мероприятия для государственных органов и предприятий.
Канада выделяет 92 млн грн на усиление киберустойчивости Украины
Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Канадские партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования. Среди них:
Государственная судебная администрация Украины
Чернобыльская АЭС
Государственная пограничная служба Украины
Помимо финансирования Канада помогает повышать экспертизу в кибербезопасности. Благодаря тренингам и встречам Национального киберкластера госорганы и предприятия критической инфраструктуры получают знания и инструменты для эффективной защиты.
