Канада предоставляет Украине 92 млн грн для усиления кибербезопасности

В современной войне кибербезопасность — это об устойчивости государства, непрерывной работе критической инфраструктуры и безопасном доступе к цифровым услугам. Канада поддерживает укрепление цифровой экосистемы Украины и выделяет 92 млн грн в рамках Таллиннского механизма.

Канада выделяет 92 млн грн на усиление киберустойчивости Украины

Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это вклад в усиление критической инфраструктуры, противодействие кибератакам, развитие современных систем обнаружения и реагирования, а также обеспечение оборудования защиты цифровых процессов. Михаил Федоров Первый вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации

Канадские партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования. Среди них:

Государственная судебная администрация Украины

Чернобыльская АЭС

Государственная пограничная служба Украины

Помимо финансирования Канада помогает повышать экспертизу в кибербезопасности. Благодаря тренингам и встречам Национального киберкластера госорганы и предприятия критической инфраструктуры получают знания и инструменты для эффективной защиты.