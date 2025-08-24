Канада объявила о масштабной помощи для Украины

24 августа лидер Канады Марк Карни прибыл с официальным визитом в Киев по случаю Дня Независимости Украины. Он официально подтвердил, что в сентябре ВСУ получат от его страны дроны, боеприпасы и бронетехнику из пакета помощи в размере более 1 миллиарда канадских долларов (более 700 млн. долларов США).
Главные тезисы
- Карни пообещал, что Канада всегда будет поддерживать Украину.
- Он также верит, что Путина действительно можно остановить.
Канада продолжает поддерживать Украину
Марк Карни обратил внимание на то, что во время саммита G7 в июне его страна пообещала выделить еще 2 миллиарда канадских долларов на военную помощь Украине.
По его словам, официальная Оттава выделит десятки миллионов долларов на:
экстренную медицинскую помощь,
строительство бомбоубежищ,
поддержку местной демократии и киберзащиты Украины.
Карни также публично пообещал, что его страна всегда будет надежным союзником Украины как в противодействии российской агрессии, так и в восстановлении после войны.
По мнению лидера Канады, Путина действительно можно остановить.
