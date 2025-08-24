Канада объявила о масштабной помощи для Украины

24 августа лидер Канады Марк Карни прибыл с официальным визитом в Киев по случаю Дня Независимости Украины. Он официально подтвердил, что в сентябре ВСУ получат от его страны дроны, боеприпасы и бронетехнику из пакета помощи в размере более 1 миллиарда канадских долларов (более 700 млн. долларов США).

Канада продолжает поддерживать Украину

Марк Карни обратил внимание на то, что во время саммита G7 в июне его страна пообещала выделить еще 2 миллиарда канадских долларов на военную помощь Украине.

Я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце. Марк Корни Премьер-министр Канады

По его словам, официальная Оттава выделит десятки миллионов долларов на:

экстренную медицинскую помощь,

строительство бомбоубежищ,

поддержку местной демократии и киберзащиты Украины.

Карни также публично пообещал, что его страна всегда будет надежным союзником Украины как в противодействии российской агрессии, так и в восстановлении после войны.

По мнению лидера Канады, Путина действительно можно остановить.