Канада оголосила про масштабну допомогу для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Канада оголосила про масштабну допомогу для України

Карні
Read in English
Джерело:  online.ua

24 серпня лідер Канади Марк Карні прибув з офіційним візитом до Києва з нагоди Дня Незалежності України. Він офіційно підтвердив, що у вересні ЗСУ отримають від його країни дрони, боєприпаси та бронетехніку з пакета допомоги у розмірі понад 1 мільярд канадських доларів (понад 700 млн доларів США).

Головні тези:

  • Карні пообіцяв, що Канада завжди буде підтримувати Україну.
  • Він також вірить, що Путіна дійсно можна зупинити.

Канада продовжує підтримувати Україну

Марк Карні звернув увагу на те, що під час саміту G7 у червні його країна пообіцяла виділити ще 2 мільярди канадських доларів на військову допомогу Україні.

Я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця.

Марк Карні

Марк Карні

Прем’єр-міністр Канади

За його словами, офіційна Оттава виділить десятки мільйонів доларів на:

  • екстрену медичну допомогу,

  • будівництво бомбосховищ,

  • підтримку місцевої демократії та кіберзахист України.

Карні також публічно пообіцяв, що його країна завжди буде надійним союзником України як у протидії російській агресії, так і у відбудові після війни.

На переконання лідера Канади, Путіна дійсно можна зупинити.

Російська економіка слабшає. Він стає дедалі більш ізольованим. Тоді як наш союз стає більш міцним, рішучим і згуртованим, — додав Карні.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Зеленський анонсував важливий прорив
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сі Цзіньпін і Лукашенко публічно зганьбилися у День Незалежності України
Сі та Лукашенко продовжують вдавати з себе “друзів” України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Азов" влаштував армії РФ "смертельний провал" під час нового наступу
“Азов” вражає світ своїми успіхами на фронті

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?