Канада оголосила про масштабну допомогу для України

24 серпня лідер Канади Марк Карні прибув з офіційним візитом до Києва з нагоди Дня Незалежності України. Він офіційно підтвердив, що у вересні ЗСУ отримають від його країни дрони, боєприпаси та бронетехніку з пакета допомоги у розмірі понад 1 мільярд канадських доларів (понад 700 млн доларів США).
Головні тези:
- Карні пообіцяв, що Канада завжди буде підтримувати Україну.
- Він також вірить, що Путіна дійсно можна зупинити.
Канада продовжує підтримувати Україну
Марк Карні звернув увагу на те, що під час саміту G7 у червні його країна пообіцяла виділити ще 2 мільярди канадських доларів на військову допомогу Україні.
За його словами, офіційна Оттава виділить десятки мільйонів доларів на:
екстрену медичну допомогу,
будівництво бомбосховищ,
підтримку місцевої демократії та кіберзахист України.
Карні також публічно пообіцяв, що його країна завжди буде надійним союзником України як у протидії російській агресії, так і у відбудові після війни.
На переконання лідера Канади, Путіна дійсно можна зупинити.
