Канада оголосила про масштабну допомогу для України

24 серпня лідер Канади Марк Карні прибув з офіційним візитом до Києва з нагоди Дня Незалежності України. Він офіційно підтвердив, що у вересні ЗСУ отримають від його країни дрони, боєприпаси та бронетехніку з пакета допомоги у розмірі понад 1 мільярд канадських доларів (понад 700 млн доларів США).

Канада продовжує підтримувати Україну

Марк Карні звернув увагу на те, що під час саміту G7 у червні його країна пообіцяла виділити ще 2 мільярди канадських доларів на військову допомогу Україні.

Я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд із цієї суми буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця. Марк Карні Прем’єр-міністр Канади

За його словами, офіційна Оттава виділить десятки мільйонів доларів на:

екстрену медичну допомогу,

будівництво бомбосховищ,

підтримку місцевої демократії та кіберзахист України.

Карні також публічно пообіцяв, що його країна завжди буде надійним союзником України як у протидії російській агресії, так і у відбудові після війни.

На переконання лідера Канади, Путіна дійсно можна зупинити.