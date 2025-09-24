У сучасній війні кібербезпека — це про стійкість держави, безперервну роботу критичної інфраструктури та безпечний доступ до цифрових послуг. Канада підтримує зміцнення цифрової екосистеми України та виділяє 92 млн грн у межах Талліннського механізму.
Головні тези:
- Канада надає Україні 92 млн грн для посилення кібербезпеки, внесок у зміцнення цифрової екосистеми та протидію кібератакам.
- Ідентифіковано шість проєктів для фінансування, серед яких Державна судова адміністрація, Чорнобильська АЕС та Держприкордонслужба України.
- Крім грошової допомоги, Канада активно підвищує експертизу в кібербезпеці через тренінги для державних органів та підприємств критичної інфраструктури.
Канада виділяє 92 млн грн на посилення кіберстійкості України
Про це повідомив Перший віцепремʼєр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Канадські партнери вже обрали шість проєктів для фінансування. Серед них:
Державна судова адміністрація України
Чорнобильська АЕС
Державна прикордонна служба України
Окрім фінансування, Канада допомагає підвищувати експертизу в кібербезпеці. Завдяки тренінгам та зустрічам Національного кіберкластера держоргани й підприємства критичної інфраструктури здобувають знання й інструменти для ефективного захисту.
