Канада надає Україні 92 млн грн для посилення кібербезпеки
Категорія
Економіка
Дата публікації

Канада надає Україні 92 млн грн для посилення кібербезпеки

Михайло Федоров
Канада

У сучасній війні кібербезпека — це про стійкість держави, безперервну роботу критичної інфраструктури та безпечний доступ до цифрових послуг. Канада підтримує зміцнення цифрової екосистеми України та виділяє 92 млн грн у межах Талліннського механізму.

Головні тези:

  • Канада надає Україні 92 млн грн для посилення кібербезпеки, внесок у зміцнення цифрової екосистеми та протидію кібератакам.
  • Ідентифіковано шість проєктів для фінансування, серед яких Державна судова адміністрація, Чорнобильська АЕС та Держприкордонслужба України.
  • Крім грошової допомоги, Канада активно підвищує експертизу в кібербезпеці через тренінги для державних органів та підприємств критичної інфраструктури.

Канада виділяє 92 млн грн на посилення кіберстійкості України

Про це повідомив Перший віцепремʼєр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це внесок у посилення критичної інфраструктури, протидію кібератакам, розвиток сучасних систем виявлення та реагування, а також забезпечення обладнання для захисту цифрових процесів.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Перший віцепремʼєр-міністр — Міністр цифрової трансформації

Канадські партнери вже обрали шість проєктів для фінансування. Серед них:

  • Державна судова адміністрація України

  • Чорнобильська АЕС

  • Державна прикордонна служба України

Окрім фінансування, Канада допомагає підвищувати експертизу в кібербезпеці. Завдяки тренінгам та зустрічам Національного кіберкластера держоргани й підприємства критичної інфраструктури здобувають знання й інструменти для ефективного захисту.

Дякуємо Канаді за довіру, стратегічне партнерство та посилення кіберстійкості України.

