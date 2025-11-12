Канада посилила антиросійські санкції — хто у списках

Канада ухвалила нові санкції проти РФ

Про це оголосили у Міністерстві закордонних справ Канади.

Нові обмежувальні заходи Канади підвищать економічну ціну, яку Росія платить за своє неспровоковане й невиправдане вторгнення в Україну, вдаривши по її енергетичних доходах та фінансових партнерах. Водночас вони також знизять звичайні й гібридні військові можливості РФ.

Зазначається, що до санкційного переліку додали 13 осіб та 11 установ, серед яких кілька залучених в реалізації дронової програми РФ.

Канада також вперше запровадила санкції проти організацій, які постачають кібернетичну інфраструктуру, що використовується у російських гібридних стратегіях проти України. Під санкції потрапили також кілька заводів скрапленого газу.

За даними міністерства, під канадські санкції потрапили 100 суден російського тіньового флоту.