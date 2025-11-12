Канада посилила антиросійські санкції — хто у списках

Канада посилила антиросійські санкції, обмеживши діяльність понад 20 осіб і установ та сотень суден тіньового флоту.
Головні тези:
- Канада посилила антиросійські санкції, включивши понад 20 осіб та установ та сотні суден тіньового флоту.
- Нові обмеження Канади негативно вплинуть на економічну ситуацію Росії, спрямовуючи удар по енергетичних доходах та фінансових партнерах.
- Спрямовані на зниження військових можливостей РФ, санкції також охопили особи та установи, що підтримують російські гібридні стратегії проти України.
Канада ухвалила нові санкції проти РФ
Про це оголосили у Міністерстві закордонних справ Канади.
Нові обмежувальні заходи Канади підвищать економічну ціну, яку Росія платить за своє неспровоковане й невиправдане вторгнення в Україну, вдаривши по її енергетичних доходах та фінансових партнерах. Водночас вони також знизять звичайні й гібридні військові можливості РФ.
Зазначається, що до санкційного переліку додали 13 осіб та 11 установ, серед яких кілька залучених в реалізації дронової програми РФ.
За даними міністерства, під канадські санкції потрапили 100 суден російського тіньового флоту.
Ці заходи - безпосередня реакція на пріоритети України та постійні зусилля G7 з посилення економічного тиску на Росію заради примусу її до припинення війни. Вони також загалом координуються із нещодавно оголошеними санкціями США, ЄС та Британії.
