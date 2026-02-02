Каллас попередила, що перемовини щодо України звернули не туди
Каллас попередила, що перемовини щодо України звернули не туди

Каллас не розуміє, чому до болючих поступок схиляють лише Україну
Джерело:  The Guardian

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас попередила, що концентрація уваги на поступках України у війні призводить до розмиття межі відповідальності Росії за розв’язану агресію.

Головні тези:

  • Тиск на Україну для здійснення болючих поступок може загострити ситуацію.
  • Каллас вказала на важливість обмеження військових сил та ядерної зброї Росії.

Каллас не розуміє, чому до болючих поступок схиляють лише Україну

Глава європейської дипломатії звернула увагу на те, що просто зараз на Україну чиниться величезний тиск, щоб вона пішли на дуже болючі поступки.

На переконання Каллас, це може призвести до розмиття загальної картини війни.

Якщо згадати останні 100 років, Росія напала щонайменше на 19 країн, на деякі з них по 3-4 рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію.

Кая Каллас

Кая Каллас

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики

Каллас наполягає на тому, щоб Європа активніше добивалася поступок від країни-агресорки.

Насамперед йдеться про обмеження її військових сил, армії і ядерної зброї.

Очільниця європейської дипломатії вважає, що Кремль хоче сконцентруватися на переговорах із США, щоб уникнути складних розмов.

Наразі команда Путіна переконана, що "розмови з американцями [допомагають] їм [з] максималістськими вимогами, яких вони навіть не досягли військовим шляхом".

