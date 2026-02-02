Каллас попередила, що перемовини щодо України звернули не туди

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас попередила, що концентрація уваги на поступках України у війні призводить до розмиття межі відповідальності Росії за розв’язану агресію.

Каллас не розуміє, чому до болючих поступок схиляють лише Україну

Глава європейської дипломатії звернула увагу на те, що просто зараз на Україну чиниться величезний тиск, щоб вона пішли на дуже болючі поступки.

На переконання Каллас, це може призвести до розмиття загальної картини війни.

Якщо згадати останні 100 років, Росія напала щонайменше на 19 країн, на деякі з них по 3-4 рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію. Кая Каллас Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики

Каллас наполягає на тому, щоб Європа активніше добивалася поступок від країни-агресорки.

Насамперед йдеться про обмеження її військових сил, армії і ядерної зброї.

Очільниця європейської дипломатії вважає, що Кремль хоче сконцентруватися на переговорах із США, щоб уникнути складних розмов.