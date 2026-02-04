Російські війська вбили 18-річних хлопця та дівчину в Запоріжжі

Пізно вночі 3 лютого армія РФ знову завдала ударів по спальному району Запоріжжя. Згідно з останніми даними, загинули 18-річні хлопець та дівчина. Ба більше, повідомляється про 11 потерпілих, зокрема 3 дітей.

Атака Росії на Запоріжжя — останні подробиці

Вранці 4 лютого голова Запорізької ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що кількість загиблих у регіоні зросла до трьох осіб.

За його словами, протягом минулої доби російські загарбники завдали 790 ударів по 32 населених пунктах.

Ворог здійснив авіаційні атаки по Оріхову, Долинці, Чарівному, Новому Полю, Любицькому, Братському, Верхній Терсі.

466 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Балабине, Тернівку, Розумівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля, Преображенку. Михайло Федоров Голова Запорізької ОВА

Окрім того, наголошується, що шість ворожих обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Зелене та Святопетрівку.

Федоров офіційно підтвердив, що 3 лютого аж 307 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому, Добропіллю, Преображенці.

Загалом глава ОВА отримав 75 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.