Російські війська вбили 18-річних хлопця та дівчину в Запоріжжі

Пізно вночі 3 лютого армія РФ знову завдала ударів по спальному району Запоріжжя. Згідно з останніми даними, загинули 18-річні хлопець та дівчина. Ба більше, повідомляється про 11 потерпілих, зокрема 3 дітей.
Головні тези:
- Протягом усієї минулої ночі ворог тероризував Запоріжжя та область ударними дронами.
- Вибухи гриміли у 32 населених пунктах регіону.
Атака Росії на Запоріжжя — останні подробиці
Вранці 4 лютого голова Запорізької ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що кількість загиблих у регіоні зросла до трьох осіб.
За його словами, протягом минулої доби російські загарбники завдали 790 ударів по 32 населених пунктах.
Ворог здійснив авіаційні атаки по Оріхову, Долинці, Чарівному, Новому Полю, Любицькому, Братському, Верхній Терсі.
Окрім того, наголошується, що шість ворожих обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Зелене та Святопетрівку.
Федоров офіційно підтвердив, що 3 лютого аж 307 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому, Добропіллю, Преображенці.
Загалом глава ОВА отримав 75 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.
